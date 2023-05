Παράξενα

Ελβετία: Εκκενώνεται χωριό στις Άλπεις που απειλείται από κατάρρευση βουνού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με βαριά καρδιά, οι κάτοικοι του Μπριντς άρχισαν σήμερα να εκκενώνουν το χωριουδάκι τους στις νοτιοανατολικές Άλπεις, καθώς απειλείται από κατολίσθηση.

Με βαριά καρδιά, οι κάτοικοι του Μπριντς άρχισαν σήμερα να εκκενώνουν το χωριουδάκι τους στις νοτιοανατολικές Άλπεις, καθώς απειλείται από την επικείμενη κατάρρευση ενός τμήματος του βουνού που το σκεπάζει.

Οι 85 κάτοικοι του γραφικού χωριού, που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από το Νταβός και 50 από το Σεντ Μόριτς, θα πρέπει να φύγουν από τα σπίτια τους μέχρι τις 18.00 το απόγευμα της Παρασκευής. Οι αρχές αποφάσισαν να επιταχύνουν τη διαδικασία καθώς διαπίστωσαν ότι τα βράχια, βάρους εκατομμυρίων τόνων, μετακινούνται πιο γρήγορα απ’ ότι υπολόγιζαν μέχρι τώρα οι ειδικοί.

«Ήθελα να ανέβω για μια τελευταία φορά και να αποχαιρετίσω το σπίτι των γονιών μου. Δεν ξέρουμε αν το Μπριντς θα υπάρχει ακόμη σε δύο εβδομάδες», είπε στο πρακτορείο Keystone-ATS μια γυναίκα που μεγάλωσε σε αυτό το ορεινό χωριό. Με δάκρυα στα μάτια, εξήγησε ότι ήταν δύσκολο να πει αντίο αφού για πολύ καιρό πίστευε ότι δεν θα ήταν απαραίτητη η εκκένωση.

Πάνω από το χωριό, αμέτρητοι βράχοι, στο μέγεθος περίπου που έχει ένα σπιτάκι κήπου, είναι διάσπαρτοι στον λειμώνα. Πέτρες και μικρότεροι βράχοι κατρακυλούν ανά τακτά διαστήματα από το βουνό. Το φαινόμενο εντάθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, όπως εξήγησε ο Κρίστιαν Γκάρτμαν, ο υπεύθυνος Τύπου της κοινότητας Άλμπουλα, στην οποία ανήκει το Μπριντς, ένα χωριό που αναφέρεται για πρώτη φορά σε γραπτά κείμενα στα μέσα του 9ου αιώνα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες επιταχύνουν το φαινόμενο και οι κάτοικοι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην περιοχή για πολλές εβδομάδες ή και μήνες. Συνολικά, 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα βράχων απειλούν το χωριό, όμως είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι ζημιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι αναποφάσιστοι

Άρτα - Θάνατος βρέφους: τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου

Κωνσταντίνος Παπανικόλας: ο καρκίνος, το “αλεσμένο κρέας” και η κόντρα για την περιουσία (βίντεο)