Εκλογές - Debate: Τα σχόλια και οι “γκρίνιες” των πολιτικών αρχηγών

Εξερχόμενοι του ραδιομεγάρου οι πολιτικοί αρχηγοί μίλησαν….ελεύθερα για τη διαδικασία και τις πρότερες τοποθετήσεις τους.

Τον πρώτο απολογισμό τους μετά την ολοκλήρωση του debate έκαναν οι πολιτικοί αρχηγοί εξερχόμενοι του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης αμέσως μετά το τέλος του debate και εξερχόμενος του ραδιομεγάρου δήλωσε τα εξής: «Νομίζω ότι 8 χρόνια ήταν πολλά για να γίνει debate, πιστεύω ότι ήταν χρήσιμο, πιστεύω ότι οι πολίτες που το παρακολούθησαν θα έβγαλαν κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι προφανώς τέτοιες συζητήσεις πρέπει να γίνονται περισσότερες και ενδεχομένως και με μεγαλύτερη συχνότητα. Από εκεί και πέρα, προσωπικά επιχείρησα να μιλήσω περισσότερο για το μέλλον, για το σχέδιό μου για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας, για μια πιο παραγωγική, πιο κοινωνική, πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ισχυρή Ελλάδα, αλλά τελικά εναπόκειται στην κρίση των πολιτών και των τηλεθεατών να μας αξιολογήσουν όλους. Και βέβαια η τελική αξιολόγηση ποιος έβαλε γκολ, ποιος έφαγε γκολ, αυτό θα κριθεί σε δέκα ημέρες από τώρα. Έχετε πολλές εκπομπές αυτή τη στιγμή για να κάνετε τη δουλειά σας και να αξιολογήσετε τις επιδόσεις».

Τσίπρας: Χρήσιμα για τη Δημοκρατία τα debate

«Το ματς έληξε 2-0, στο Champions' League, εδώ δεν ξέρω, οι πολίτες θα κρίνουν», σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας όταν εξερχόμενος του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, ρωτήθηκε «πόσο έληξε».

«Οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών και τα debates είναι όφελος για τη δημοκρατία. Ελπίζω να το καταλαβαίνουν κάποιοι που δεν ήθελαν να γίνει συζήτηση το 2019 και που δεν θέλουν να γίνει και το 2023 μια συζήτηση όπως θα έπρεπε κι ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της πρωτιάς στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας», είπε.

Προσέθεσε ότι η συζήτηση ωφέλησε και θα ήταν ακόμα πιο επωφελής για τη δημοκρατία και τους πολίτες αν είχε πιο χαλαρούς όρους, ενώ επισήμανε ότι συζήτηση μεταξύ όλων αλλά και μεταξύ των δυο είχε γίνει και το ‘15 και το 2009, αλλά και παλιότερα. «Αυτό μόνο όφελος είναι για τη δημοκρατία, το καταλαβαίνουν οι πολίτες και ελπίζω να έχει καταλάβει και το σφάλμα του ο κ. Μητσοτάκης, που δεν έγινε ούτε το ‘19 και μεταξύ όλων και ανάμεσα στους δύο, και δεν θέλει και σήμερα μια συζήτηση πολιτισμένη όπως σε όλη την Ευρώπη γίνεται ανάμεσα και στους δύο».

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Τσίπρας τόνισε «ας μην υποτιμούμε τη λαϊκή ετυμηγορία, ο λαός θα πάει να ψηφίσει για να βγάλει κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές και νομίζω ότι θα υπάρχει η δυνατότητα ο πρώτος να διαμορφώσει τους όρους για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Άρα μην προδικάζουμε ότι θα υπάρχουν δεύτερες εκλογές, είναι ασέβεια στο λαό που θα πάει να ψηφίσει».

Για το αν ισχύει ότι στο διάλειμμα είπε στον κ. Μητσοτάκη να κάνουν τηλεμαχία οι δύο τους, ο κ. Τσίπρας ανέφερε: «Είπα στον κ. Μητσοτάκη ότι η δέσμευση του για τις επόμενες εκλογές θα είχε πολύ μεγαλύτερη αξία και σημασία αν ήταν μια δέσμευση που θα αφορούσε αυτή την εκλογική αναμέτρηση γιατί δεν πρέπει να υποτιμούμε τη διαδικασία της λαϊκής ετυμηγορίας». Επανέλαβε την άποψη του ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει λάθος που το αρνείται καθώς «θα ήταν πολύ χρήσιμο για όλους, για τη δημοκρατία πάνω απ' όλα να γίνουμε μια πραγματική χώρα και να μη φοβόμαστε το διάλογο».

«Το ”δεν είναι όλοι ίδιοι” του κ. Κουτσούμπα σας δείχνει ότι ενδεχομένως να λειαίνεται λίγο το έδαφος;», ρωτήθηκε επιπλέον ο κ. Τσίπρας, απαντώντας ότι «υπάρχει μια μετατόπιση στην πραγματικότητα και τον ρεαλισμό γιατί οι πολίτες το καταλαβαίνουν ότι δεν είναι όλοι ίδιοι». Ως προς το τι θα ρωτούσε τον κ. Ανδρουλάκη αν είχε τη δυνατότητα στο debate, ανέφερε ότι δεν μπορεί να πει τι θα έκανε αν ήταν διαφορετικοί οι όροι. «Εγώ προσπάθησα, ακόμα και σε αυτούς τους πολύ σφιχτούς όρους, να κόψω λίγο από το ενάμισι λεπτό που είχα, για να θέσω κάποια ερωτήματα, να γίνει πιο ζωντανός ο διάλογος. Κρίμα που η διακομματική δεν αποφάσισε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα».

Ανδρουλάκης : Στον ελληνικό λαό αξίζει κάτι πολύ περισσότερο

Δεν υπάρχουν νησίδες ατιμωρησίας. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν, είπε, μεταξύ άλλων, κατά την αναχώρησή του από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με την απάντηση που έδωσε στη διάρκεια της αποψινής τηλεμαχίας αναφορικά με το θέμα των υποκλοπών. «Το θέμα είναι να θωρακιστεί η χώρα», συμπλήρωσε για το ίδιο θέμα.

Χαρακτηρίζοντας γόνιμη τη συζήτηση που έγινε σημείωσε: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι πως αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία στις 21 Μαΐου να πάρουμε μια απόφαση αλλαγής και να αφήσουμε στο παρελθόν κακές νοοτροπίες. «Στον ελληνικό λαό αξίζει κάτι πολύ περισσότερο. Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να μπει ανάχωμα σε αυτό το παρελθόν».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ακόμα πως αυτό που λέει περί συνεννόησης είναι αυτό που συμβαίνει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. «Εγώ θα κάνω αυτό που έχω πει στον ελληνικό λαό. Θέλω ισχυρή εντολή για να έχουμε μια κυβέρνηση με σταθερότητα, μια κυβέρνηση που θα κινείται στα ευρωπαϊκά πρότυπα με οικονομική ανάπτυξη» συμπλήρωσε.

«Κάνω αγώνα να αναγεννηθεί το ΠΑΣΟΚ και έχει αξία μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη που να βάλει τέλος στην πολίτική των δυο μεγάλων κομμάτων του δήθεν Φιλελεύθερου Μητσοτάκη και του δήθεν Αριστερού Τσίπρα» είπε στη συνέχεια και συμπλήρωσε: «Ο ελληνικός λαός ψηφίζει στις 21 Μαΐου. Ας περιμένουμε λοιπόν τον λαό».

Κουτσούμπας: …αυτοί είναι

Δεν είπαμε ότι είναι όλοι ίδιοι, κοινό πρόγραμμα έχουν, ...αυτοί είναι, είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξερχόμενος του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, μετά τη διεξαγωγή του debate των πολιτικών αρχηγών.

Είπε ότι όσοι παρακολούθησαν το debate πήραν κάποιες απαντήσεις, σημειώνοντας ότι «δεν γίνεται σε ένα debate πολιτικών αρχηγών, όπως λέγεται αυτή η ιστορία, χρειάζεται καθημερινός αγώνας, καθημερινή πάλη, αντιμετώπιση των προβλημάτων, το ΚΚΕ υπόσχεται ότι θα είναι εδώ και προεκλογικά και μετεκλογικά γιατί δυνατός πρέπει να είναι ο λαός. Και το ΚΚΕ αν αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη θα μπορεί να είναι μπροστά στους αγώνες γιατί τα δύσκολα, δυστυχώς, είναι μπροστά μας».

Σχολιάζοντας τη φράση του Αλ. Τσίπρα ότι «λέγοντας πως ο κ. Κουτσούμπας πως ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ίδια κόμματα, αλλά έχουν κοινά προγράμματα, μετατοπίζεται προς το μέτωπο της αλλαγής», είπε «τα κόμματα δεν είναι φωτοτυπίες, έχουν κάποιες διαφορές επιμέρους. Το θέμα είναι στα βασικά, στα κύρια είναι ενάντια σε αυτή την κατάσταση, ενάντια στη βαρβαρότητα; Είναι υπέρ των λαϊκών συμφερόντων ή υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου; Αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα και αυτό το ερώτημα το απευθύνει ο ελληνικός λαός και το απαντάει επίσης. Και πρέπει, επιτέλους, αυτή τη στιγμή να το απαντήσει θετικά: Να ψηφίσει ο ελληνικός λαός ΚΚΕ».

«'Αλλωστε», πρόσθεσε, «η μεγάλη νίκη της Πανσπουδαστικής στις σημερινές εκλογές που στις περισσότερες σχολές είναι με ποσοστά πάνω από 45% με 50% δείχνει τον δρόμο. 'Άρα μπορούμε. Δεν είναι όλα «ουτοπία», ούτε όλα «όραμα». Όλα μπορούν να γίνουν. Ο ελληνικός λαός ας αποφασίσει ποιους θέλει να έχει δίπλα του την άλλη μέρα που θα είναι δύσκολη, το λέμε και το υπογράφουμε, που θα είναι αντιλαϊκές οι πολιτικές αυτών που θα βγουν στην κυβέρνηση. Να έχει δυνατό ΚΚΕ, να οργανώσει το εργατικό-λαϊκό κίνημα, να αντιμετωπίσει τα αντιλαϊκά μέτρα, να έχουμε κατακτήσεις και να ανοίξουμε το δρόμο για ριζικές, ουσιαστικές αλλαγές στην κοινωνία, στην οικονομία, στα πάντα».

Βελόπουλος: Είμαι επιχειρηματίας, προετοιμάζομαι για όλα τα ενδεχόμενα

«Είπαμε ολόκληρη την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Θα θέλαμε να είναι τελείως διαφορετικά, δυστυχώς οι πολιτικοί αρχηγοί δεν είπαν όλη την αλήθεια γιατί άλλα συμφώνησαν στην διακομματική και άλλα είπαν εδώ. Εμείς ευχόμαστε την επόμενη φορά, ελεύθερα οι δημοσιογράφοι να ρωτούν ότι θέλουν χωρίς φίλτρα. Εύχομαι στις 21 Μαΐου οι Έλληνες να αποφασίσουν με ψυχή και καρδιά όπως μιλάει η Ελληνική Λύση», δήλωσε εξερχόμενος από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά το Debate, ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ερωτηθείς αν είχε έτοιμες τις φωτογραφίες που έδειξε στις τοποθετήσεις του απάντησε:

«Εγώ δεν είμαι πολιτικός σαν τους άλλους. Είμαι επιχειρηματίας. Προετοιμάζομαι για όλα τα ενδεχόμενα».

Βαρουφάκης: Πάρα πολύ κακό debate

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη ήταν «ένα πάρα πολύ κακό debate» -και το απέδωσε στη δομή του: «όταν έχεις 90 δευτερόλεπτα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε μεταξύ μας...», υποστήριξε.

Από εκεί και πέρα, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη επανέλαβε, χωρίς χρονικούς περιορισμούς τη φορά αυτή, το, κατ' αυτόν, δίλημμα των εκλογών. Από τη μια, «το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και, βεβαίως, του ΣΥΡΙΖΑ ότι μας έχουν βγάλει από τα Μνημόνια αυτοί οι τρεις μαζί και ποιος το έκανε καλύτερα. Και τώρα, η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης...». Για το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη, προσέθεσε, «αυτό το αφήγημα για μας είναι ένα τεράστιο τοξικό ψέμα που πλανάται πάνω από τη χώρα. Αν θα καταφέρει να επικρατήσει και πάλι», θα έχει ως αποτέλεσμα «ακόμη βαθύτερη χρεοκοπία, ακόμη πιο πολλοί νέοι να φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί αυτή η χώρα δεν είναι βιώσιμη». Από την άλλη, «το δικό μας αφήγημα που είναι κυβερνητικό σχέδιο» και το οποίο προτείνει πολιτικές, όπως: η κατάργηση του ”Ηρακλή”, η κατάργηση του καρτέλ ενέργειας, το σχέδιο ”Δήμητρα”, η κατάργηση ενοικιαζόμενης εργασίας -αυτό είναι «το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση και ρήξη με το τοξικό ψέμα και αφήγημα των τριών μνημονιακών κομμάτων».

