Οικονομία

“Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους”: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι προϋποθέσεις ένταξης

Πότε αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης.

Την ερχόμενη Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://exoikonomoneon.gov.gr) του προγράμματος «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» για την επιδότηση της ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που ανήκουν σε νέους 18 έως 39 ετών και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Το Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε 20.000 νέους να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το«Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» χωρίζεται σε δύο υποενότητες:

Το «Εξοικονομώ», με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, από το οποία τα 40 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης - ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης και smarthome.

Το «Ανακαινίζω», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην υποενότητα «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στην υποενότητα του «Εξοικονομώ».

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005, με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ», και έως 20.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω».

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνουν, για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ». Επίσης θα πρέπει να έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον, για να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω» (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης: «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021».

Μια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:

Υφίσταται νόμιμα.

Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Το Πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες έως 32.500 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας. Ειδικότερα ανά υποενότητα:

Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Εξοικονομώ»: Έως 22.500 ευρώ.Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Ανακαινίζω»: έως 10.000 ευρώ. Καλύπτεται έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν το κόστος των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, το εισόδημα, την παλαιότητα της κατασκευής, το αν η οικογένεια είναι μονογονεϊκή, πολύτεκνη ή έχει μέλος ΑΜΕΑ κ.α.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε:

«Για πρώτη φορά θέτουμε σε λειτουργία ένα πρόγραμμα, που στηρίζει τους νέους και τις νέες, ώστε αυτοί να ξεκινήσουν τη ζωή τους σε ένα αξιοπρεπές σπίτι, να κάνουν τη δική τους οικογένεια, να κάνουν σχέδια και να δημιουργούν. Με τα κατάλληλα κίνητρα και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία οι νέοι μας μπορούν πια να ανακαινίσουν ένα παλιό σπίτι που βρίσκεται στην κατοχή τους και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση ώστε να έχουν μόνιμα χαμηλό λογαριασμό ενέργειας.

Και σε αυτό το πρόγραμμα της Κυβέρνησης μας, βασική προτεραιότητα είναι η στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, των μονογονεϊκών και των πολύτεκνων οικογενειών. Συνεχίζουμε σταθερά να έχουμε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μας το πιο παραγωγικό και ελπιδοφόρο κομμάτι της κοινωνίας μας, τους νέους».