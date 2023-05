Τοπικά Νέα

Κακοποίηση ζώων: Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο 87χρονος που χτύπαγε με μανία τον σκύλο του (βίντεο)

Βίντεο δείχνει τον άνδρα να χτυπάει με ξύλο το σκύλο του. Πώς εξηγεί την πράξη του στην κάμερα της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα".

Σοκ και οργή προκαλεί άλλη μία κακοποίηση ζώου, αυτή την φορά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε σε φιλοζωική ομάδα στο Facebook, άνδρας φαίνεται να χτυπάει με ξύλο ένα σκύλο σε υπαίθριο χώρο, στον οικισμό των Λουτρών του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Για το άγριο περιστατικό κακοποίησης του ζώου, μήνυση σε βάρος 87χρονου κατέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά εκπρόσωπος φιλοζωϊκού σωματείου της περιοχής.

Η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" συνάντησε τον 87χρονο, ο οποίος εξηγώντας την πράξη του είπε: "Δεν ήταν ξύλο, το σκυλί είναι σε άριστη κατάσταση. Το χτυπάω για να τρομάξει για να "μάθει" να μην τρώει τις κότες".

