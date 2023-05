Πολιτισμός

Παναγία “Άξιον Εστί”: Η εικόνα επιστρέφει στο Άγιο Όρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας προκσύνησαν την εικόνα της Παναγίας "Άξιον Εστι" που θεωρείται το σημαντικότερο κειμήλιο του Αγίου Όρους .

Στις 09:00 αποχωρεί η εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί» από τη Μητρόπολη Αθηνών για το Άγιο Όρος, έπειτα από μικρή παράταση της παραμονής της, λόγω της μεγάλης προσέλευσης των προσκυνητών.

Από νωρίς το πρωί και σήμερα οι πιστοί έσπευσαν να προσκυνήσουν την εικόνα. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που επισκέφθηκαν τη Μητρόπολη για δεύτερη και τρίτη φορά λόγω της θαυματουργής εικόνας.

Υπενθυμίζεται πως η εικόνα βρισκόταν στη Μητρόπολη Αθηνών από τις 3 Μαΐου και είναι η 8η φορά που βγαίνει από το Άγιο Όρος.

Η πρώτη έξοδος έγινε το 1963 κατά τον εορτασμό της Χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους, όταν μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου την προσκύνησε πλήθος πιστών. Η δεύτερη, τον Οκτώβριο του 1985 στη Θεσσαλονίκη κατά τα «Δημήτρια». Η τρίτη, τον Νοέμβριο του 1987, όταν τέθηκε σε προσκύνημα στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, σε συνδυασμό με την άφιξη στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου.

Η τέταρτη, τον Οκτώβριο του 1994, όταν η Ιερά Κοινότητα την συνόδευσε στην Κύπρο, προς ενίσχυση του θρησκευτικού φρονήματος των πιστών και προς ευλογία και χάρη του από δεκαετιών δεινοπαθούντος λαού της. Η πέμπτη έξοδος έγινε αμέσως μετά τους σεισμούς το καλοκαίρι του 1999, «τη πρωτοβουλία και παρακλήσει του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, προς πνευματικήν παρηγορίαν των σεισμοπλήκτων και υλικήν ενίσχυσίν των», αφού τα εισπραχθέντα χρήματα καθορίσθηκε να διατεθούν για τη στέγαση των σεισμοπλήκτων σε οικισμό που θα έφερνε την επωνυμία «Άξιoν Εστί».

Η έκτη έξοδός της ήταν τον Οκτώβριο του 2012. Μάλιστα, αποφασίστηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους ύστερα από σχετικό αίτημα του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ανθίμου, για τις εκδηλώσεις που προγραμμάτισε η Μητρόπολη, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Η εικόνα παρέμεινε στον ναό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου από τις 13 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου και την προσκύνησαν πολύ περισσότεροι από 100.000 πιστοί, Έλληνες και ξένοι.

Η έβδομη έγινε το 2022, στην Κομοτηνή, όπου παρέμεινε για 6 ημέρες στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προς παραμυθία και εμψύχωση των ακριτών της Θράκης αλλά και όλων των Ελλήνων. Την επόμενη μέρα, την εικόνα υποδέχτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι - Τροχαίο: Ανήλικος έκλεψε μηχανή και λίγο αργότερα σκοτώθηκε

Γιος Φρέντι Μπελέρη στον ΑΝΤ1: Ο πατέρας μου είναι ψυχολογικό ράκος

Φωτιά σε σπίτι στο Αιγάλεω: Νεκρή μία γυναίκα και ο σκύλος της (εικόνες)