Αθλητικά

Γήπεδο Παναθηναϊκού: “Πράσινο φως” για την κατασκευή του στον Βοτανικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πραγματικότητα είναι πλέον η εκκίνηση του έργου για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης έλαβε σήμερα, Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού το "Comfort Letter" που επιτρέπει στον Δήμο Αθηναίων να υπογράψει τη σύμβαση, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του έργου του γηπέδου του Παναθηναϊκού, στον Βοτανικό.

Με αυτή την αφορμή ο υπουργός δήλωσε:

«Σήμερα επιλύθηκε η τελευταία εκκρεμότητα για την υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη του έργου της διπλής ανάπλασης και της κατασκευής του γηπέδου του Παναθηναϊκού, στον Βοτανικό. Εύχομαι σε όλους τους κατοίκους των Αθηνών και κυρίως στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, τα επόμενα χρόνια, να απολαμβάνουν το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού που επιτέλους καταφέραμε να ξεκινήσει η κατασκευή του. Συγχαίρω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που χειρίστηκαν το θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το "Comfort Letter" και προχωράμε για να δώσουμε στην Αθήνα ένα πολύ μεγάλο έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Η μπίρα με τον Κουτσούμπα, ο έρωτας με την Μαρέβα και οι πολιτικές για τις γυναίκες

Γιος Φρέντι Μπελέρη στον ΑΝΤ1: Ο πατέρας μου είναι ψυχολογικό ράκος

Εκλογές – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η Πλεύση Ελευθερίας θα κάνει ανεπανάληπτη αντιπολίτευση