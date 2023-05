Οικονομία

Μύκονος: Κατεδάφιση αυθαίρετου για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία (βίντεο)

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας σε ξηρά και θάλασσα. Τι δηλώνει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο Εισαγγελέας Εφετών, που εποπτεύει την κατεδάφιση, για τις επόμενες περιοχές όπου θα “πιάσουν δουλειά” οι μπουλντόζες.

Ξεκίνησε στη Μύκονο η εφαρμογή της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών, ύστερα από ελέγχους των υπαλλήλων της Πολεοδομίας.

Οι κατεδαφίσεις ξεκινούν από κτίσμα 20 τετραγωνικών μέτρων στην παραλία Μερσίνη, το οποίο είχε καταγραφεί το 2016.

Στην επιχείρηση για την κατεδάφιση του παράνομου κτίσματος συμμετέχουν μπουλντόζες και ομάδα 30 ατόμων, παρουσία αστυνομικών αρχών και στελεχών του Λιμενικού, που έχουν απλώσει, σε ξηρά και θάλασσα, δίχτυ προστασίας των συμμετεχόντων στην επιχείρηση.

Όπως αναφέρει το mykonoslive.tv, το γκρέμισμα γίνεται με δαπάνη, διάθεση μηχανημάτων - χειριστών και εργατών, εταιρείας στην οποία ανήκει παρακείμενη ιδιοκτησία, όπου βρίσκεται πολυτελές εξοχικό σπίτι, που φέρεται να σχετίζεται με Έλληνα εφοπλιστή. Μάλιστα η συγκεκριμένη εταιρεία είχε προσφύγει στο παρελθόν στη δικαιοσύνη για την κατεδάφιση του παράνομου κτίσματος, ακριβώς μπροστά από το εξοχικό!

Στον ΑΝΤ1 και στον απεσταλμένο του στην Μύκονο, Κώστα Τάτση, έκανε δηλώσεις ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, Οδυσσέας Τσορμπατζόγλου, ο οποίος εποπτεύει την επιχείρηση κατεδάφισης.

Ο κ. Τσορμπατζόγλου προανήγγειλε και άλλες κατεδαφίσεις, λέγοντας ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί, όπου υπάρχουν σχετικές αποφάσεις.

