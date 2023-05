Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς”: Το ζεϊμπέκικο της Σοφίας Αλιμπέρτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και ξεχωριστή είναι η θεματολογία της εκπομπής του ΑΝΤ1 με την Σοφία Αλιμπέρτη. Μαζι της, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος.

Σήμερα, Πέμπτη 18 Μαΐου, στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» μαθαίνουμε, μεταξύ άλλων, να κάνουμε σωστά τις δουλειές του σπιτιού, χωρίς να καταπονείται το σώμα μας, ενώ η Σοφία Αλιμπέρτη με τον δικό της μοναδικό τρόπο αφήνει το σίδερο και το ρίχνει στον χορό!

Δείτε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα:

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την υπογονιμότητα στην Ελλάδα. O μαιευτήρας και ενδοσκοπικός χειρουργός αναπαραγωγής Στέφανος Χανδακάς, μας ενημερώνει για το θέμα της υπογονιμότητας καθώς και για τη διαδικασία κατάψυξης ωαρίων. Ακόμα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ανθή Σαλαγκούδη μοιράζεται μαζί μας τους λόγους που την έκαναν να μπει στη διαδικασία κατάψυξης ωαρίων.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ανθής Σαλαγκούδη στο ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ:

Πού οφείλονται τα τικ που εμφανίζονται στα παιδιά; Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη αναλύει τις πιθανές αιτίες των τικ, καθώς και ποια είναι η συνηθέστερη ηλικία εμφάνισής τους.

Από τι προκαλείται η ξηρότητα στον κόλπο και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε; Η χειρουργός - μαιευτήρας γυναικολόγος με εξειδίκευση στην ορμονική αποκατάσταση, Sabine Wunschmann, απαντά σε όλες μας τις απορίες.

Ποια είναι τα οφέλη της πρωτεΐνης στον οργανισμό μας; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος μαζί με τον διαιτολόγο Γιάννη Χρυσού, εξηγούν όσα πρέπει να γνωρίζουμε και προτείνουν ένα άκρως χορταστικό πρόγραμμα διατροφής πλούσιο σε πρωτεΐνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Συγκλονίζει ο πατέρας της Φραντζέσκας - Ερμηνεύει το τραγούδι της (βίντεο)

Μύκονος: Κατεδάφιση αυθαίρετου για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία (βίντεο)

Πατέρας Βαγγέλη Γιακουμάκη στον ΑΝΤ1: Ο χρόνος δεν γιατρεύει - Ακόμη έχω τρία παιδιά (βίντεο)