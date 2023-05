Κοινωνία

Βόρεια Ελλάδα: Βίαζε την κόρη του με νοητική υστέρηση και έκανε παιδιά μαζί της

Η κοπέλα βιαζόταν για 18 χρόνια από τον πατέρα της. Πώς αποκαλήφθηκε η φρικιαστική ιστορία.

Σοκ στη Βόρεια Ελλάδα έχει προκαλέσει η σύλληψη 52χρονου πατέρα, ο οποίος βίαζε για 18 ολόκληρα χρόνια την κόρη του με νοητική υστέρηση και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την άφησε έγκυο και έφερε στον κόσμο δύο παιδιά, που σήμερα είναι ενός και επτά ετών.

Οι αστυνομικοί μετά από καταγγελίες, έκαναν έρευνα στο σπίτι του δράστη σε χωριό της Θράκης, και τον συνέλαβαν.

Ο 52χρονος ομολόγησε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας, ότι βίαζε την 26χρονη κόρη του εκμεταλλευόμενος το νοητικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ασελγούσε σε δύο ακόμη κόρες του, ηλικίας 20 και 23 ετών.

Τα παιδιά της οικογένειας εξετάστηκαν από τον ιατροδικαστή Θράκης, για να διαπιστωθεί αν έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον κατηγορούμενο.

