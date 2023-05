Κόσμος

Κύπρος: Τουρκικό αεροσκάφος πέταξε πάνω από τη Νεκρή Ζώνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του Νίκου Χριστουδουλίδη μετά την πτήση τουρκικού αεροσκάφους στη Νεκρή Ζώνη.

Πτήση τουρκικού αεροσκάφους πάνω από την κοινότητα Δένειας σε περιοχή Νεκρής Ζώνης κατέγραψαν και διερευνούν οι Αρχές στην Κύπρο, ενώ το περιστατικό εξετάζεται και από τα Ηνωμένα Έθνη.

Για το θέμα ρωτήθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα προβεί σε όλες τις ενέργειες, στις οποίες προέβη και στο παρελθόν, σε σχέση με τη παράνομη δραστηριότητα της τουρκικής αεροπορίας στο νησί.

Σε δηλώσεις του στη Λάρνακα, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι πρόκειται «για παράνομη δραστηριότητα από πλευράς της τουρκικής αεροπορίας για να καταγράφουν κάποια δεδομένα σε σχέση με τη Νεκρή Ζώνη. Είναι κάτι για το οποίο από το πρωί έχουμε ενώπιον μας όλα τα δεδομένα και το Υπουργείο Εξωτερικών θα προβεί στις ενέργειες που προέβη και στο παρελθόν για ίδια περιστατικά».

Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι ενέργειες θα γίνουν και προς την κατεύθυνση των ΗΕ και της ΕΕ.

Σε ερώτηση αν ανησυχεί από αυτή τη δραστηριότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «για οτιδήποτε γενικά ανησυχώ, για όλα τα δεδομένα είμαι εδώ για να ανησυχώ και να προβαίνουμε σε ενέργειες. Και φυσικά είναι κάτι που ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, σε καμιά απολύτως περίπτωση, ότι είναι κάτι που μας αφήνει αδιάφορους και για αυτό τον λόγο είπα ότι θα προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Σπανού

Τροχαίο - Χαλκίδα: Μετωπική με έναν νεκρό στην Υψηλή Γέφυρα

Ρολάντ Γκαρός: Χωρίς Ναδάλ και Φέντερερ για πρώτη φορά