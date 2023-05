Αθλητικά

Euroleague: Τελικός με Ολυμπιακό - Ρεάλ Μαδρίτης

Επικράτησε της Μπαρτσελόνα και πάει στον τελικό με τον Ολυμπιακό η Ρεάλ Μαδρίτης.

Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Κυριακής (21/5, 20:00) ο Ολυμπιακός, στο φάιναλ φορ της Euroleague, καθώς η «βασίλισσα» απέκλεισε με 78-66 την Μπαρτσελόνα, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, στο Κάουνας Στον 9ο τελικό της Ιστορίας του στη Euroleague προκρίθηκε νωρίτερα ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 76-62 της Μονακό.

EUROLEAGUE - ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ (ΚΑΟΥΝΑΣ 2023)

ZALGIRIO ARENA (15.415 θέσεις)

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μονακό (Μονακό) 76-62

21:00 Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 66-78

