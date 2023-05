Life

Rihanna: Η γυμνή φωτογράφιση σε προχωρημένη εγκυμοσύνη (εικόνες)

Με ελάχιστα πάνω της φωτογραφίζεται η Ριάνα, λίγο προτού φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Σειρά γυμνών φωτογραφιών, στις οποίες φαίνεται το σώμα της σε προχωρημένη εγκυμοσύνη δημοσίευσε η Ριάνα, λίγο πριν γεννήσει το δεύτερο παιδί της.

Φορώντας μαύρο εσώρουχο και ασπρόμαυρες γόβες, αλλά και χρυσά κοσμήματα, η ποπ σταρ αφιέρωσε τις φωτογραφίες στο πρώτο της παιδί.

«Εδώ μια μικρή σειρά από φωτογραφίες που ονομάζω «Τρίψε τις ρώγες σου». Προς τιμήν της πρώτης μου εγκυμοσύνης, αγκαλιάζοντας τη μητρότητα σαν g (gangster), και τη μαγεία που έκανε αυτό το σώμα! Το μωρό μου RZA… δεν έχει ιδέα πόσο τρελαμένη είναι η μαμά μαζί του, ή πόσο πολύ ήθελε να το φέρει στον κόσμο» έγραψε στα σχόλια των φωτογραφιών της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη badgalriri (@badgalriri)

«Είναι τα πάντα. Πραγματικά δεν θυμάσαι τη ζωή πριν, αυτό είναι το πιο τρελό απ’ όλα. Προσπαθείς κυριολεκτικά να θυμηθείς τη ζωή σου πριν. Υπάρχουν φωτογραφίες της παλιάς ζωής μου, αλλά το συναίσθημα, οι επιθυμίες, τα πράγματα που απολαμβάνεις, τα πάντα … απλά δεν επιτρέπεις καν στον εαυτό σου να γυρίσει στο παρελθόν, γιατί… Γιατί δεν πειράζει», είχε δηλώσει για τη μητρότητα στη βρετανική Vogue Μαρτίου.

