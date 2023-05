Κόσμος

Εκλογές - Κύπρος: Ψήφισε το 91,6% των εγγεγραμμένων Ελλήνων

Οι ψηφοφόροι προσήλθαν στα πέντε εκλογικά τμήματα που στήθηκαν σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο

Με ποσοστό συμμετοχής που ξεπέρασε το 90% για τους Έλληνες της Κύπρου ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Οι ψηφοφόροι προσήλθαν στα πέντε εκλογικά τμήματα που στήθηκαν σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, από τις 07:00 μέχρι τις 19:00. Από τους συνολικά 1.462 εγγεγραμμένους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ψήφισαν 1.340, ποσοστό που αναλογεί στο 91,6%.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο εκλογικό τμήμα Λευκωσίας, ψήφισαν 397 από σύνολο 438 εκλογέων. Στο δεύτερο εκλογικό τμήμα Λευκωσίας την ψήφο τους έδωσαν οι 438 από τους 474.

Στη Λεμεσό, από σύνολο 255 εγγεγραμμένων, ψήφισαν οι 227. Ενώ στη Λάρνακα, από σύνολο 212, ψήφισαν οι 198.

Τέλος, στην Πάφο, 80 από τα 83 εγγεγραμμένους ψήφισαν για τις εκλογές της Ελλάδας.

