HIV: Μπισμπίκης, Καραμίχος και Χατζηαγγελάκης υποβλήθηκαν σε εξέταση για τον ιό (εικόνες)

Μήνυμα για τη σημασία της εξέτασης έναντι του ιού HIV έστειλαν ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Γιώργος Καραμίχος και ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Γιώργος Καραμίχος και ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης επισκέφτηκαν το Κέντρο Πρόληψης & Σεξουαλικής Υγείας Athens Checkpoint και εξετάστηκαν για τον HIV στέλνοντας το μήνυμα ότι η εξέταση είναι κάτι πολύ απλό, ανώδυνο και γρήγορο, αλλά ουσιώδες και αποτελεσματικό.

Τα κέντρα Checkpoint σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρέμειναν ανοιχτά καθημερινά καθόλη τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης (15-22/5, πλην Κυριακής) παρέχοντας δωρεάν, γρήγορες και εμπιστευτικές εξετάσεις HIV χωρίς ραντεβού, παράλληλα με τη διενέργεια εξωτερικών δράσεων σε διάφορα σημεία των δύο πόλεων.

Η εξέταση για τον HIV είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου του ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να γνωρίζει κανείς αν έχει εκτεθεί στον ιό, ο HIV αφορά κάθε σεξουαλικά ενεργό άτομο και η έγκαιρη διάγνωση (και έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής) εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή πορεία της HIV λοίμωξης, η οποία άλλωστε πλέον αποτελεί μια χρόνια διαχειρίσιμη ιατρική κατάσταση.

Τα κέντρα Checkpoint σε Αθήνα (Πιττάκη 4, Μοναστηράκι, 1ος όροφος) και Θεσσαλονίκη (Εγνατία 112, 3ος όροφος) συνεχίζουν να παρέχουν δωρεάν, γρήγορες εξετάσεις για HIV και ηπατίτιδα B & C με πλήρη εμπιστευτικότητα σε ένα φιλικό περιβάλλον, από Τρίτη μέχρι και Σάββατο 12.00 - 20.00. Μπορείς να κλείσεις το ραντεβού σου στο https://booking.mycheckpoint.gr.

