Κοινωνία

Revenge porn - βιασμός: Καταγγελία 26χρονης οδήγησε σε σύλληψη του πρώην συντρόφου της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διπλή καταγγελία από την 26χρονη για τον πρώην σύντροφο της ο οποίος κατά τη διάρκεια της σύλληψης του πρόβαλλε αντίσταση στους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ.

Τον πρώην σύντροφο της για revenge porn κατήγγειλε μια 26χρονη από την Αλβανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι αφού χώρισαν ο 26χρονος από την Συρία, απειλούσε ότι θα δημοσίευε φωτογραφίες και βίντεο με προσωπικές τους στιγμές. Εκτός αυτού, αποκάλυψε ότι την είχε βιάσει.

Όπως φέρεται να κατέθεσε η καταγγέλλουσα ο κατηγορούμενος, την ακολουθούσε και την απειλούσε πως αν δεν του έδινε χρήματα, θα δημοσίευε βίντεο.

Ο 26χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, το βράδυ της Δευτέρας (22/5), στην οδό Ζακύνθου στην Κυψέλη, ενώ πρόβαλε αντίσταση.

Κατηγορείται για εξύβριση, εκδικητική πορνογραφία και βία κατά υπαλλήλων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, πράξεις που φέρεται να έκανε εκτός ορίων αυτοφώρου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Σπίτι μου”: Πόσες αιτήσεις έχουν εγκριθεί

Τουρκία: o Ερντογάν, το νερό και ο φόβος ότι θα τον δηλητηριάσουν (βίντεο)

Καισαριανή: Κυκλοφοριακό χάος από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ