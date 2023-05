Κολομβία - αεροπορικό δυστύχημα: Θρίλερ με τα παιδιά που “χάθηκαν” μέσα στη ζούγκλα (εικόνες)

Στις έρευνες εντοπισμού και διάσωσης των παιδιών, ηλικίας δεκατριών, εννέα, τεσσάρων ετών και 11 μηνών, συμμετέχει ο στρατός της Κολομβίας



Σε εξέλιξη βρίσκεται η απίστευτη υπόθεση εξαφάνισης 4 μικρών παιδιών στην Κολομβία, τα οποία – σύμφωνα με τις αρχές – θεωρούνται ότι επέζησαν ενός αεροπορικού δυστυχήματος και από την 1η Μαΐου περιπλανιούνται στη ζούγκλα όπου κατέπεσε το μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν. Στις έρευνες εντοπισμού και διάσωσης των παιδιών, ηλικίας δεκατριών, εννέα, τεσσάρων ετών και 11 μηνών αντίστοιχα, συμμετέχει ο στρατός της Κολομβίας.

Πάνω από 160 στρατιωτικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση «Ελπίδα», ενώ κιτ επιβίωσης- δέματα με τρόφιμα και πόσιμο νερό -και δέκα χιλιάδες φυλλάδια ρίχτηκαν το σαββατοκύριακο στη ζούγκλα, ώστε ίσως να τα βρουν τα παιδιά. Τα φυλλάδια είναι γραμμένα στα ισπανικά και στη γλώσσα των αυτοχθόνων Ουιτότο, για τον τρόπο που τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης.

Four children from an Indigenous community in Colombia were found alive in the south of the country more than two weeks after the plane they were traveling in crashed in thick jungle, President Gustavo Petro said https://t.co/tvd35Kj8R9 1/5 pic.twitter.com/Cd6HVDt9Jo