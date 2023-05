Παράξενα

Κολομβία: Παιδιά “χάθηκαν” σε ζούγκλα για 15 ημέρες - Μωρό 11 μηνών το ένα

Πως κατάφεραν να επιβιώσουν τα τέσσερα ανήλικα, μετά από την συντριβή αεροσκάφους, σε περιοχή με παρθένα βλάστηση. Λύτρωση από τον εντοπισμό τους, τραγωδία για την απώλεια της μητέρας τους.

«Χαρά για τη χώρα»: ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως βρέθηκαν σώα και αβλαβή τέσσερα παιδιά –ανάμεσά τους νήπιο 11 μηνών–, που επιβίωσαν μόνα τους για πάνω από δεκαπέντε ημέρες στη ζούγκλα, στο τμήμα του Αμαζονίου που διασχίζει την Κολομβία, μετά τη συντριβή την 1η Μαΐου του μικρού αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν, η οποία στοίχισε τη ζωή στη μητέρα τους και σε άλλους δύο ενηλίκους.

Πάνω από εκατό στρατιωτικοί, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, έψαχναν τα παιδιά έπειτα από τον εντοπισμό αντικειμένων που γέννησαν ελπίδες πως το αδιανόητο ήταν πιθανό.

Τα τέσσερα παιδιά, αντίστοιχα δεκατριών, εννιά, τεσσάρων ετών και 11 μηνών μπόρεσαν να επιβιώσουν για πάνω από 15 ημέρες περιπλανώμενα στο παρθένο δάσος με πυκνή βλάστηση στα όρια των νομών Κακετά, όπου συνετρίβη το αεροσκάφος, και Γουαβιάρε (νότια).

Το αεροσκάφος, τύπου Τσέσνα 206, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ την Πρωτομαγιά όχι μακριά από την πόλη Σαν Χοσέ ντελ Γουαβιάρε, που αποτελούσε προορισμό του.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, ο πιλότος ανέφερε πως είχε προβλήματα στον κινητήρα προτού το αεροπλάνο συντριβεί.

Οι αρχές αρχικά ανακοίνωσαν πως εντόπισαν το αεροπλάνο τη Δευτέρα. Μέσα σε αυτό βρισκόταν το πτώμα του πιλότου — όμως οι υπόλοιποι έξι επιβαίνοντες ήταν άφαντοι. Κατόπιν, την Τρίτη, ανακοίνωσαν πως βρήκαν το πτώμα της μητέρας κι ενός τρίτου προσώπου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, ο τελευταίος ήταν ηγέτης της φυλής αυτοχθόνων Ουιτότο, στην οποία ανήκαν όλοι οι επιβαίνοντες.

Τα παιδιά παρέμεναν άφαντα.

Υπάρχουν ακόμη σκοτεινά σημεία για το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα μετά τη συντριβή.

Η ζούγκλα είναι ιδιαίτερα πυκνή και επικίνδυνη σε αυτή την αραιοκατοικημένη περιοχή. Τις έρευνες έκαναν εξαιρετικά δύσκολες η παρουσία άγριων ζώων, η πυκνή βλάστηση με δέντρα, κάποια από τα οποία φθάνουν ακόμα και τα 40 μέτρα ύψος, και οι έντονες βροχοπτώσεις.

Όμως την Τρίτη οι αρχές ανέφεραν πως βρήκαν προσωπικά είδη, μισοφαγωμένα φρούτα κι ένα μπιμπερό κοντά στο κουφάρι του αεροπλάνου. Ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν κατόπιν «αυτοσχέδιο καταφύγιο, φτιαγμένο από ξύλα και κλαδιά», κάτι που ενέτεινε τις ελπίδες πως τουλάχιστον ένα από τα παιδιά ήταν ζωντανό.

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε στην επιχείρηση έρευνας –βαφτίστηκε «Ελπίδα»– με τρία ελικόπτερα. Στο ένα είχε εγκατασταθεί τηλεβόας που μπορούσε να ακούσει κανείς «από απόσταση περίπου 1.500 μέτρων»: μέσω αυτού αναπαραγόταν ηχογραφημένο μήνυμα της γιαγιάς των παιδιών.

Στη γλώσσα Ουιτότο, η γυναίκα έλεγε στα εγγόνια της πως τα ψάχνουν και τους ζητούσε να μείνουν εκεί όπου βρίσκονταν ώστε να μπορέσουν να τα εντοπίσουν οι στρατιώτες.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τους λόγους που η οικογένεια ταξίδευε αεροπορικώς. Αλλά κάτοικοι αυτής της δυσπρόσιτης περιοχής, όπου δεν υπάρχουν και πολλοί δρόμοι, συχνά αναγκάζονται να μετακινούνται με μικρά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Αυτοχθόνων της Κολομβίας (ONIC), η φυλή Ουιτότο ζει σε απόλυτη «αρμονία» στη ζούγκλα και τα μέλη της τηρούν τις παραδόσεις της, ιδίως ως προς το κυνήγι, την αλιεία και τη συγκομιδή άγριων φρούτων.

