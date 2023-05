Life

“Αρένα”: το trailer με την Μαρία Αναστασοπούλου ( βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόσωπα που μιλούν για πρώτη φορά. Αποκαλύψεις που θα συζητηθούν. Η επικαιρότητα μέσα από το πρίσμα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Από τις 31 Μαΐου στον ΑΝΤ1.

Από την Τετάρτη 31 Μαΐου στις 23:00, η Μαρία Αναστασοπούλου μπαίνει στην «Αρένα» και παρουσιάζει live αθέατες πτυχές κοινωνικών θεμάτων, αλλά και δικαστικών υποθέσεων και εγκλημάτων που σόκαραν το πανελλήνιο.

Με εύστοχο και ουσιαστικό λόγο, πολύπλευρη έρευνα και δημοσιογραφικό ήθος, η Μαρία Αναστασοπούλου τολμά να φέρνει στην επιφάνεια την πραγματική εικόνα των γεγονότων, αναδεικνύοντας άγνωστες διαστάσεις τους.

Στην «Αρένα», οι συγκρούσεις απόψεων μεταξύ των καλεσμένων θα είναι δυνατές, ενώ ταυτόχρονα θα αναδεικνύονται οι κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις θεμάτων που μας συγκλόνισαν.

Μαζί με τη Μαρία Αναστασοπούλου στην «Αρένα», θα βρίσκονται και οι τηλεθεατές, όχι ως απλοί παρατηρητές, αλλά ως βασικά μέλη της εκπομπής, συμμετέχοντας ενεργά στις συζητήσεις, μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

«ΑΡΕΝΑ», με τη Μαρία Αναστασοπούλου. Πρεμιέρα την Τετάρτη 31 Μαΐου και κάθε Τετάρτη, ζωντανά, στις 23:00.

#Arena

Instagram

@arena.ant1tv

Facebook

@arena.ant1tv

Twitter

@arena_ant1tv

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Νεκτάριος Δεληγιάννης Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνης Παπαδάκης Δημοσιογραφική Ομάδα: Άρια Καλύβα, Κέλλυ Χεινοπώρου, Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Λάζος Μαντικός, Γεωργία Λαγού, Ντέμυ Ντάβαρη, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης