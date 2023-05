Κοινωνία

Μύκονος: Ναυάγιο με νεκρούς στα ανοιχτά του νησιού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνες από θάλασσας και αέρος από το Λιμενικό στα ανοιχτά της Μυκόνου. Εικόνες από την επιχείρηση.

Τρεις σοροί (ένας άνδρας και δύο γυναίκες) μεταναστών ανασύρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Μυκόνου, μετά τη βύθιση ταχύπλοου πλαστικού σκάφους, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επέβαιναν συνολικά 17 άτομα.

Σε κοντινό σημείο από το συμβάν είχαν ανασυρθεί το πρωί σώοι δύο μετανάστες που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού. Οι ίδιοι δήλωσαν στους λιμενικούς ότι στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 17 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 με 5 γυναίκες και ένα 7χρονο κορίτσι.

Στο σημείο επιχειρούν τέσσερα πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη, ένα ελικόπτερο super puma κι ένα Sikorsky του Πολεμικού Ναυτικούκαι χερσαία μέσα, ενώ αναμένεται κλιμάκιο της ομάδας υποβρυχίων αποστολών και πλοίο ανοιχτής θαλάσσης.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς εντοπισμό αγνοούμενων αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά ν. Μυκόνου.

Eιδικότερα, το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενημερώθηκε από τον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης “112”, για παροχή συνδρομής σε σκάφος στην ως άνω θαλάσσια περιοχή. Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έσπευσε στο σημείο, εντόπισε σε βραχώδη ακτή δύο (02) αλλοδαπούς άνδρες, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Μυκόνου. Κατά δήλωση τους, είχαν ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια και επέβαιναν σε πλαστικό ταχύπλοο σκάφος με ακόμα δεκαπέντε (15) άτομα χωρίς σωστικό εξοπλισμό, το οποίο ανετράπη και βυθίστηκε.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες προς εντοπισμό των αγνοουμένων από τρία (03) περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα παραπλέον πλοίο και ιδιωτικά σκάφη, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα (01) ελικόπτερο SUPER PUMA της Π.Α., ένα (01) ελικόπτερο Sikorsky του Π.Ν καθώς και περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς. Στην περιοχή σπεύδει, ένα (01) Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., Κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.), ενώ πρόκειται να επιχειρήσει και ένα (01) ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μέχρις στιγμής έχουν διασωθεί δύο (02) άτομα και έχουν ανασυρθεί τρεις (03) σοροί (ένας (01) άνδρας και δύο (02) γυναίκες), ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 5 BF».

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying: Η καταγγελία 7χρονης ότι την έδεσαν και την φίμωσαν στο σχολείο και οι έρευνες

Εκλογές - Λαζαράτος για Κασιδιάρη: “Μπλόκο” στον συνασπισμό ανεξάρτητων υποψηφίων

Βρετανία: Ακτιβιστές έκλεψαν αρνάκια από τον Βασιλιά Κάρολο (εικόνες)