Μενίδι - Μάριος: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες για την αδέσποτη σφαίρα που σκότωσε τον μαθητή

Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται δύο νεαροί κάτοικοι του Μενιδίου, για τον θάνατο τού 11χρονου Μάριου, ο οποίος έπεσε νεκρός από άσκοπο πυροβολισμό την ώρα της σχολικής εορτής. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ο 11χρονος μαθητής Μάριος Σουλούκος πέφτει νεκρός στο προαύλιο του 6ου δημοτικού σχολείου Αχαρνών, την ώρα γιορτής, από αδέσποτη σφαίρα.

Επτά χρόνια μετά οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες του τραγικού περιστατικού. Σύμφωνα με τη REAL NEWS πρόκειται για δύο νεαρούς ρομά, κατοίκους της περιοχής. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και ο δεύτερος της Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Από το όπλο του πρώτου φαίνεται πως έφυγε η βολίδα που τραυμάτισε θανάσιμα το παιδί, ενώ ο δεύτερος επίσης πυροβολούσε στον αέρα, στο πλαίσιο γιορτής, που είχαν σε κοντινή απόσταση από το σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο έχουν απολογηθεί στον ανακριτή, αλλά αρνήθηκαν την εμπλοκή τους.

Συχνό φαινόμενο οι άσκοποι πυροβολισμοί

Στη συγκεκριμένη περιοχή συχνά γίνονται καταγγελίες από κατοίκους για άσκοπους πυροβολισμούς.

Τις ημέρες, μάλιστα, που συμπληρώνονταν τέσσερα χρόνια από τον θάνατο τού 11χρονου, το 2021, πάλι εντοπίστηκαν κοντά στο σχολείο βολίδες. Με τον πατέρα του να ζητά από τις αρχές να δώσουν ένα τέλος σε αυτό το φαινόμενο.

Στα τέλη του περασμένου Απριλίου είχαν βρεθεί βολίδες στο σχολείο, όπου έχασε τη ζωή του ο Μάριος.

Τώρα η οικογένεια τού 11χρονου μιλά για μία ευχάριστη εξέλιξη και όλοι ελπίζουν ότι και οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν και ταυτόχρονα θα σταματήσει το φαινόμενο.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται -σύμφωνα με πληροφορίες- η απόφαση τού αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, προκειμένου οι δύο κατηγορούμενοι να παραπεμφθούν σε δίκη.

