Κοινωνία

Μενίδι - Μάριος Σουλούκος: οριστικό τέλος στην αποζημίωση για την αδέσποτη σφαίρα

Η στάση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η κοινή δήλωση Σταϊκούρα και Θεοδωρικάκου για την οικογένεια του άτυχου 11χρονου που σκοτώθηκε απο αδέσποτη σφαίρα.

«Εκφράζουμε σήμερα την ικανοποίησή μας για την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – του νομικού παραστάτη του Ελληνικού Δημοσίου – να μην προσφύγει κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου που επιδίκασε αποζημίωση προς την οικογένεια του αδικοχαμένου 11χρονου Μάριου-Δημητρίου Σουλούκου.

Η απόφαση του ΝΣΚ, η οποία επιβεβαιώνει την αξιολόγηση και της πολιτικής ηγεσίας, όπως έχει ήδη εκφραστεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς τόσο δημόσια όσο και σε συνέχεια σχετικής επιστολής του Υπουργού Οικονομικών, είναι απόδειξη της ανθρωπιάς και της κοινωνικής ευαισθησίας, που οφείλει να επιδεικνύει η ελληνική πολιτεία, ιδίως σε ανάλογες και ιδιαίτερα θλιβερές περιστάσεις», αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους οι κ. Σταϊκούρας και Θεοδωρικάκος.

Δόθηκε έτσι τέλος στην αντιπαράθεση του Δημοσίου με την οικογένεια του 11χρονου Μάριου, που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα, ενώ βρισκόταν στο σχολείο του.

Πριν λίγο καιρό, η μητέρα του Μάριου μιλώντας στον ΑΝΤ1, Διονυσία Σουλούκου, επεσήμανε πως «το Διοικητικό Εφετείο μας δικαίωσε, αναγνώρισε την ευθύνη του Δημοσίου και την εγκατάλειψη του Δήμου μας. Το Ελληνικό Δημόσιο δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο σε εμάς. Βγήκε η πρώτη δικαστική απόφαση υπέρ μας. Ασκούν έφεση. Συνεχίζουν να μας πολεμούν. Έχουμε δύο καταδικαστικές αποφάσεις».

«Οι σφαίρες συνεχίζουν να πέφτουν στην αυλή μας. Ζητάμε περισσότερη αστυνόμευση και γενικότερα να ασχοληθούν με τον Δήμου μας», ανέφερε η μητέρα του άτυχου 11χρονου.

Η κ. Σουλούκου χαρακτήρισε ως «ευχάριστη έκπληξη» την εξέλιξη με την παρέμβαση του Τάκη Θεοδωρικάκου, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ευχαριστεί την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Ο 11χρονος Μάριος Σουλούκος έχασε την ζωή του από αδέσποτη σφαίρα, ενώ βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου του, στις 8 Ιουνίου του 2017.

Παρούσα στην σκηνή ήταν η μητέρα του του παιδιού, που ήταν δασκάλα στο εν λόγω σχολείο, όπου γύρισε από φέτος και συνεχίζει να διδάσκει.

Όπως λέει αυτό «είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι καθημερινά ένας αγώνας. Είναι κάτι ευχάριστο από την μια, γιατί αγαπάω πολύ την δουλειά μου, αλλά οι σκέψεις στον χώρο αυτό…».

Παρέμβαση στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», έκανε την ημερα εκείνη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πήρε θέση για το θέμα, τονίζοντας ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για να σταματήσει η αντιδικία του ελληνικού Δημοσίου με την οικογένεια του παιδιού. Ζήτησε να γίνουν σεβαστές οι έως τώρα δικαστικές αποφάσεις και να αποζημιωθεί η οικογένεια.

