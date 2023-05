Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ: Διαγωνισμοί για την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη διαγωνισμοί ύψους 144,2 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η λίστα των έργων.

Συνολικά 28 διαγωνισμούς με προϋπολογισμό 144,2 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ για την αναβάθμιση των υποδομών σε 28 νοσοκομεία, 57 Κέντρα Υγείας και τρία Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΠΙ) σε όλη τη χώρα, υλοποιεί από τις αρχές του έτους η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες.

Ειδικότερα, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων νοσοκομείων έχουν προϋπολογισμό 63,8 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνοι που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Πολυδύναμων Ιατρείων σε 80,4 εκατ. ευρώ. Άμεσα θα εκκινήσουν νέοι διαγωνισμοί από το PPF για την ανακαίνιση εννέα νοσοκομείων, 45 Κέντρων Υγείας και ενός ΠΠΙ, συνολικού προϋπολογισμού 81,8 εκατ. ευρώ. Ενώ, το επόμενο διάστημα το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να δημοσιεύσει δεκάδες νέους διαγωνισμούς για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων σε πάνω από 40 νοσοκομεία και 50 Κέντρα Υγείας και ΠΠΙ, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε νησιά και σε ακριτικές περιοχές. Συνολικά, το Ταμείο έχει αναλάβει έως τώρα να δημοπρατήσει έργα σε 96 νοσοκομεία και περισσότερα από 150 Κέντρα Υγείας και ΠΠΙ, με προϋπολογισμό 453 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ανέγερση κτιρίων για την προσθήκη νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων Κλινικών και Μονάδων, τον εκσυγχρονισμό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στα Νοσοκομεία και την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών των Κέντρων Υγείας και των ΠΠΙ. Πρόκειται για παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα, δεδομένου ότι θα συμβάλλουν στη ριζική αναμόρφωση των υποδομών του ΕΣΥ, προς όφελος των πολιτών και της εθνικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα συμβάλλουν, επίσης, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και της επίτευξης των εθνικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός Μονάδων Υγείας θα αναβαθμιστεί ενεργειακά.

Σημειώνεται ότι, τα έργα είναι ενταγμένα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτούνται από την ΕΕ- NextGenerationEU.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Θρήνος για τον 16χρονο που σκοτώθηκε από φρέζα (εικόνες)

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

Τροχαίο - Ασπρόπυργος: Νεκρή νεαρή συνοδηγός αυτοκινήτου