Πολιτισμός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο καταφύγιο ζώων “Takis Shelter” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «Takis Shelter» είναι ένας βραβευμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στη διάσωση και τη φροντίδα αδέσποτων ζώων στην Ιεράπετρα.



Το καταφύγιο ζώων «Takis Shelter» επισκέφτηκε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο καταφύγιο, το οποίο φιλοξενεί πάνω από 400 σκύλους και άλλα αδέσποτα ή άρρωστα ζώα, και ενημερώθηκε για τον σκοπό και τη λειτουργία του από τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη του, Τάκη Προεστάκη.





Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Τάκη Προεστάκη για το έργο του, ενώ αυτός από την πλευρά του σημείωσε πως οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την προστασία και τη φροντίδα ζώων ήταν πολύ καλές για το έργο του καταφυγίου και των φιλοζωικών οργανώσεων. «Μας λύσατε τα χέρια», είπε χαρακτηριστικά. «Για πρώτη φορά τίθεται πραγματικά σε εφαρμογή», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο πλέγμα νομοθετικών προνοιών για τα ζώα συντροφιάς.





Το «Takis Shelter» είναι ένας βραβευμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στη διάσωση και τη φροντίδα αδέσποτων ζώων στην Ιεράπετρα της Κρήτης. Ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου, το προσωπικό και εθελοντές, περιθάλπουν τα αδέσποτα ζώα, τα στειρώνουν, τα φροντίζουν και τα διαθέτουν για υιοθεσία, κυρίως σε χώρες του εξωτερικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Τράπεζα Θεμάτων: Νέα επίθεση από χάκερ την Τρίτη

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη - Πέραμα: 4 συλλήψεις για το δυστύχημα

Πάρκαρε πάνω σε... κορμό δέντρου και “έφαγε” μήνυση από Δήμο (εικόνες)