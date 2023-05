Κοινωνία

Ληστεία σε φούρνο: Κόλλησαν το όπλο στο κεφάλι υπαλλήλου (βίντεο ντοκουμέντο)

Τον τρόμο έζησαν υπάλληλοι, όταν στο κατάστημα εισέβαλε ένοπλος.Καρέ-καρέ η ληστεία σε φούρνο στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν δύο γυναίκες υπάλληλοι σε φούρνο των Βορείων Προαστίων, όταν ένας άγνωστος άνδρας μπήκε μέσα στο κατάστημα και με την απειλή όπλου, έκλεψε άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγε μαζί με τον συνεργό του.

Τις τρομακτικές στιγμές της ληστείας κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του φούρνου στα Βόρεια Προάστια και το σοκαριστικό βίντεο πρόβαλε η ΕΡΤ.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας, ο οποίος φοράει κράνος για να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά του, να μπαίνει μέσα στον φούρνο στα Βόρεια Προάστια και με την απειλή όπλου να ζητάει από την μια υπάλληλο που ήταν πίσω από τον πάγκο να του δώσει τις εισπράξεις.

Παράλληλα πιάνει την άλλη υπάλληλο του φούρνου στα Βόρεια Προάστια, την αρπάζει, της βάζει το όπλο στον κρόταφο και διά της βίας την πάει προς το ταμείο, έξω από τον πάγκο.

Η άλλη υπάλληλος που βρισκόταν πίσω από τον πάγκο του δίνει τα χρήματα και ο δράστης φεύγει εσπευσμένα ενώ του φεύγουν κάποια από τα χαρτονομίσματα. Βγαίνει από το φούρνο και φεύγει με τον συνεργό του, ο οποίος τον περίμενε απ’ έξω με μια μηχανή.

Το βίντεο ντοκουμέντο βρίσκεται στα χέρια της ΕΛΑΣ και εξετάζεται, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης.

