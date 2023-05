Κοινωνία

Νέες τρίωρες στάσεις εργασίας των δασκάλων και στα ολοήμερα

Με στόχο την αποτροπή της διενέργειας της διαδικασίας της ατομικής αξιολόγησης, η Διδασκαλική Ομοσπονδια Ελλάδος κήρυξε νέες, τρίωρες στάσεις εργασίας, από αύριο, Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 15/6/2023.

Οι στάσεις καλύπτουν το 1ο ή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, κηρύχθηκε και στάση εργασίας που καλύπτει το ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 - 17:30).

