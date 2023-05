Οικονομία

ΟΠΕΚΑ – Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων.

Άνοιξε σήμερα, 31 Μαΐου 2023, και λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού, προκειμένου οι δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση, για το έτος 2023, να υποβάλουν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή, μέχρι τις 7/7/2023 και ώρα 18:00. Στη συνέχεια, θα κλείσει, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας της πληρωμής της 3ης δόσης 2023 και τυχόν αναδρομικών.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.

Σημειώνεται ότι, για να ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί οριστικά.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ειδήσεις σήμερα:

Νόσος Χ – Μαγιορκίνης : Είναι σαν να περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό

Κρήτη: Βρέθηκε η αγνοούμενη μητέρα

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Οι 22 παίκτες του απόλυτου παιχνιδιού στρατηγικής (εικόνες)