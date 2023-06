Πολιτική

Θέοδωρος Πάγκαλος: πότε θα γίνει η κηδεία του

Ποια ήταν η τελευταία επιθυμία του πρώην Υπουργού. Η ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Το "τελευταίο αντίο" θα πουν την Παρασκευή, συγγενείς και φίλοι, του Θεόδωρου Πάγκαλου που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη.

Την τελευταία επιθυμία του Θεόδωρου Πάγκαλου που είναι η αποτέφρωση της σορού του θα πραγματοποιήσει η οικογένειά του.

O Θόδωρος Πάγκαλος «έφυγε» από τη ζωή χθες αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, έχοντας δίπλα του την οικογένεια του.

Νωρίτερα, η οικογένεια του Θεόδωρου Πάγκαλου παρακάλεσε αντί στεφάνων, να ενισχυθεί το έργο συγκεκριμένων ιδρυμάτων.

Σας ευχαριστούμε όλους για την συγκινητική συμπαράσταση στο πένθος μας.

Παρακαλούμε αντί στεφάνων στη μνήμη του Θεόδωρου Πάγκαλου να ενισχύσετε το έργο των ιδρυμάτων: pic.twitter.com/tUyev92nk5 — Theodoros Pangalos (@tpangalos) June 1, 2023



