Καλαϊτζίδης: Η ποινή του και η απόφαση για την εκτέλεση της

Ποια ποινή επιβλήθηκε στον Δημήτρη Καλαϊτζίδη και πως δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, παρότι δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών καταδικάστηκε ο προπονητής του Απόλλωνα Πόντου, Δημήτρης Καλαϊτζίδης, ύστερα από καταγγελία για επεισόδιο που είχε με φροντιστή της Βέροιας πριν από λίγες μέρες, στο περιθώριο της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 2, στο γήπεδο του Πολυκάστρου, στο Κιλκίς.

Δικάζοντας την υπόθεση με την αυτόφωρη διαδικασία, το τριμελές πλημμελειοδικείο Κιλκίς έκρινε ένοχο τον 66χρονο προπονητή για βιαιοπραγίες και εξύβριση, στο πλαίσιο του Αθλητικού Νόμου.

Το δικαστήριο δεν ανέστειλε την ποινή, ούτε χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Με ειδική διάταξη όμως του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ανέβαλε για 6 μήνες την εκτέλεση της ποινής.

Με την ίδια απόφαση, ο κ. Καλαϊτζίδης θα πρέπει για τα επόμενα δύο χρόνια να δίνει το "παρών" στο αστυνομικό τμήμα, στους αγώνες μεταξύ του Απόλλωνα Πόντου και της Βέροιας.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες.

