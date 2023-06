Αθλητικά

Europa League - Σεβίλλη: αποθέωση στην υποδοχή των τροπαιούχων (εικόνες)

“Σεισμό” προκάλεσε το “ερυθρόλευκο ποτάμι” των χιλιάδων οπαδών κατά την υποδοχή των θριαμβευτών της Βουδαπέστης.

Οι οπαδοί της Σεβίλλης ξεχύθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας της Ανδαλουσίας για να υποδεχτούν τους πρωταθλητές του Europa League και να γιορτάσουν μαζί τους την κατάκτηση του 7ου ευρωπαϊκού τίτλου.

Μία «ερυθρόλευκη παλίρροια» κατέκλυσε τις κεντρικές οδούς και την ώρα που φάνηκε το πούλμαν που μετέφερε τους θριαμβευτές του τελικού της Βουδαπέστης, ο κόσμος τους αποθέωσε με κάθε τρόπο.

Ο προπονητής της ομάδας, Μεντιλιμπάρ, σηκώθηκε στους ώμους των παικτών στο μπαλκόνι όπου μεταφέρθηκε το σκηνικό, με το βαρύτιμο τρόπαιο δίπλα τους. Τα λίγα λόγια που πρόλαβε να πει προκάλεσαν «σεισμό»: «Σεβίλλη μέχρι θανάτου, όλοι μαζί για τη Σεβίλλη», ενώ ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Μόντσι, ανέφερε ότι «η Σεβίλλη θα είναι η κορυφαία ομάδα στην Ανδαλουσία για τα επόμενα 200 χρόνια», σε μία επική ομιλία του στο μπαλκόνι του δημαρχιακού μεγάρου.

