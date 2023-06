Αθλητικά

Europa League: Η Σεβίλη κατέκτησε το τρόπαιο (εικόνες)

Η ομάδα “μύθος”, πήρε το 7ο τρόπαιο της ιστορίας της και πανηγύρισε στην Βουδαπέστη.

Η ομάδα «μύθος» του Europa League έκανε και πάλι το... θαύμα της στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης. Παρότι βρέθηκε να χάνει στον τελικό του Europa League από τη Ρόμα, η Σεβίλη ήταν αυτή που πανηγύρισε στη διαδικασία των πέναλτι με 4-1 (1-1 κανονική διάρκεια και παράταση) και για 7η φορά στην Ιστορία της κατέκτησε το τρόπαιο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο γκολκίπερ Μπόνο, ο οποίος απέκρουσε τις εκετλέσεις των Μαντσίνι και Ιμπάνιες, με τον αρχηγό των Ιταλών (Μαντσίνι) να εξελίσσεται σε «μοιραίο παίκτη» για την ομάδα του, καθώς ήταν αυτός που πέτυχε το αυτογκόλ της ισοφάρισης των Ισπανών στο 55΄.

Η κατάκτηση του τροπαίου από τη Σεβίλη δεν «βόλεψε» τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήθελε νικήτρια την Ρόμα για να βρεθεί απευθείας στα play off του Europa League, ωστόσο, μετά την εξέλιξη αυτή οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους για να βρεθούν στους ομίλους από τον 3ο προκριματικό γύρο.

Οι Ανδαλουσιάνοι με 6 τρόπαια πριν τον φετινό τελικό, πριν τον οποίο υπήρξαν επεισόδια, στη διοργάνωση (Κύπελλο UEFA/Europa League), σε ισάριθμους τελικούς που συμμετείχαν (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020), κατάφεραν να «γράψουν» το 7Χ7 το 2023 και να μην επιτρέψουν στη Ρόμα του Μουρίνιο να βάλει τέλος στην παντοδυναμία τους.

Παράλληλα, η ομάδα του Μεντιλιμπάρ εξασφάλισε την είσοδό της στους ομίλους του Champions League της περιόδου 2023/2024, αλλά και το «εισιτήριο» για τον αγώνα του European Super Cup, που είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 16 Αυγούστου στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» (αντίπαλος θα είναι η νικήτρια του τελικού του Champions League, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Ίντερ (10/06).

Ο κορυφαίος ίσως προπονητής της σύγχρονης Ιστορίας του ποδοσφαίρου, Ζοζέ Μουρίνιο, οδήγησε την Ρόμα σε δεύτερο σερί ευρωπαϊκό τελικό, αλλά αυτή την φορά δεν πανηγύρισε, όπως το 2022 στα Τίρανα, όταν οι «Ρωμαίοι» είχαν πάρει το τρόπαιο του Europa Conference League.

Στον 6ο του τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο Πορτογάλος τεχνικός, Ζοζέ Μουρίνιο, νικήθηκε. Μετά το Champions League και το Κύπελλο UEFA που είχε κατακτήσει με την Πόρτο, το Champions League με την Ίντερ και το Europa League με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήρθε πέρυσι το Conference League, αλλά στην Βουδαπέστη είδε την Ρόμα να χάνει στα πέναλτι.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή στον τελικό σημειώθηκε στο 12΄ με τον Μπόνο να σταματά το πλασέ του Σπινατσόλα από το ύψος του πέναλτι. Χωρίς να πιέζει ιδιαίτερα, η Ρόμα είχε τον έλεγχο του αγώνα, μη επιτρέποντας στους Ανδαλουσιάνους ν΄ απειλήσουν την άμυνά της.

Κι όταν της δόθηκε η ευκαιρία, η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βρήκε το γκολ με το άψογο πλασέ του Πάουλο Ντιμπάλα στο 35΄. Οι παίκτες της Σεβίλλης ζήτησαν φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, η μπάλα έφτασε στον Αργεντινό από την κάθετη πάσα του Μαντσίνι και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο Κατάρ με την Εθνική ομάδα της πατρίδας του, πλάσαρε υποδειγματικά με το αριστερό τον Μπόνο.

Παρότι δεν ήταν καλή επιθετικά στο πρώτο μέρος, η Σεβίλλη είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αλλά στάθηκε με το σουτ του Ράκιτιτς να σταματά στο αριστερό δοκάρι του Πατρίσιο.

Το δεύτερο μέρος ήταν ένα εντελώς διαφορετικό ματς. Η Σεβίλη μπήκε αποφασισμένη να ισοφαρίσει κι εκμεταλλευόμενη την οπισθοχώρηση των «Ρωμαίων», τα κατάφερε στο 55΄ έστω και με μεγάλη δόση τύχης.

Από το γύρισμα του Νάβας στη μικρή περιοχή, η μπάλα βρήκε στον Μαντσίνι και κατέληξε στα δίχτυα του Πατρίσιο, «γράφοντας» μ΄ αυτό τον τρόπο το 1-1 και δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον τελικό.

Τεράστια ευκαιρία έχασε η Ρόμα στο 66΄ για να πάρει ξανά το προβάδισμα, αρχικά με τον Μπόνο να νικά εξ επαφής τον Εϊμπραχαμ και στη συνέχεια η μπάλα στρώθηκε στον Ιμπάνιες, ο οποίος αστόχησε απελπιστικά από τη μικρή περιοχή.

Νέα σημαντική φάση για τους Ιταλούς στο 84΄, με τον Μπελότι να πλασάρει τον Μπόνο, που απέκρουσε με τις άκρες των δακτύλων του χωρίς να δοθεί το κόρνερ από τον Τέιλορ.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πατρίσιο απέκρουσε προσωρινά το σουτ του Σούσο, στην τελευταία καλή φάση της κανονικής διάρκειας του τελικού που οδηγήθηκε στην παράταση.

Εμφανώς κουρασμένες και οι δύο ομάδες από την υπερπροσπάθεια δεν ρίσκαραν στο επιπλέον μισάωρο κι έτσι για τρίη διαδοχική χρονιά στη διοργάνωση (Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2021 και Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ρέιντζερς το 2022), τα πάντα κρίθηκαν στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Οκάμπος: 1-0

Κριστάντε: 1-1

Λαμέλα: 2-1

Μαντσίνι: Απόκρουση Μπόνο

Ράκιτιτς: 3-1

Ιμπάνιες: Απόκρουση Μπόνο και δοκάρι

Μοντιέλ: 4-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: Μιρ, Ράκιτιτς, Μοντιέλ, Οκάμπος - Μάτιτς, Πελεγκρίνι, Μαντσίνι, Κριστάντε, Τσελίκ, Ζαλέφσκι

ΣΕΒΙΛΛΗ (Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ): Μπόνο, Νάβας (95΄ Μοντιέλ), Μπαντέ, Γκούντελι (120΄+8 Μαρκάο), Τέλες (94΄ Ρέκικ), Φερνάντο (120΄+9 Χορντάν), Ράκιτιτς, Οκάμπος, Τόρες (46΄ Σούσο), Χιλ (46΄ Λαμέλα), Εν Νεσιρί

ΡΟΜΑ (Ζοζέ Μουρίνιο): Πατρίσιο, Ιμπάνιες, Μαντσίνι, Σμόλινγκ, Σπινατσόλα (106΄ Γιορέντε), Κριστάντε, Μάτιτς (120΄ Μπόβε), Τσελίκ (91΄ Ζαλέφσκι), Πελεγκρίνι (106΄ Ελ Σαράουϊ), Έιμπραχαμ (75΄ Μπελότι), Ντιμπάλα (68΄ Βαϊνάλντουμ)

