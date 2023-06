Κοινωνία

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Πρεμιέρα με Νέα Ελληνικά

Υπό τον φόβο μιας κυβερνοεπίθεσης, ξεκινά η εξεταστική περίοδος για δεκάδες χιλιάδες αποφοίτους των Λυκείων που επιδιώκουν εισαγωγή στα ΑΕΙ. "Αυλαία" και στα Γυμνάσιο.

Το πρώτο τους μάθημα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις δίνουν σήμερα οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας.

Αύριο, Παρασκευή 2 Ιουνίου, θα «μπουν» στον στίβο των Πανελλαδικών και οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, με την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας).

Η φετινή έναρξη των Πανελλαδικών έρχεται μετά από δύο ημέρες ταλαιπωρίας για μία μερίδα των αποφοίτων των λυκείων, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη Δευτέρα τις ενδοσχολικές εξετάσεις, όπως ήταν προγραμματισμένο, εξ αιτίας κυβερνοεπιθέσεων στο σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων και των μεγάλων καθυστερήσεων που αυτές προκάλεσαν.

Ωστόσο, τα υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν διαβεβαιώσει, με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν την περασμένη Τρίτη, ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν «κανονικά και με απόλυτη ασφάλεια», επισημαίνοντας ότι η πλατφόρμα του ΕΔΥΤΕ -που δέχθηκε τις κακόβουλες επιθέσεις- «είναι απολύτως διακριτή από το σύστημα μετάδοσης θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Αρχή εξετάσεων και για τα Γυμνάσια

Εκτός από ημέρα έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, σήμερα είναι και η πρώτη μέρα εξετάσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες των γυμνασίων. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων θα διαρκέσουν μέχρι την 15η Ιουνίου.

Για το "ύποπτο" περιστατικό στον Βόλο, με μαθητή που φέτος δίνει πανελλήνιες εξετάσεις, ο οποίος έλαβε ένα τηλεφώνημα από το Λάτσιο της Ρώμης, όπου αυτόματος τηλεφωνητής ενημέρωνε ότι αλλάζει εξεταστικό κέντρο και παρακινούσε να ενεργοποιήσει σύνδεσμο (link) σε σχετικό email που θα λάβει, ώστε να ενημερωθεί για το νέο εξεταστικό στο οποίο δήθεν πρέπει να εμφανιστεί, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτης Σαβελίδης:

