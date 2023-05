Κοινωνία

Πανελλαδικές - Κόπτσης: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φθάσουν τα θέματα στους μαθητές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ΓΓ του Υπ. Παιδείας για την διήμερη κυβερνοεπίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων, διαβεβαιώνοντας ότι θα γίνουν χωρίς προβλήματα οι Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με την σημερινή λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων και την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε το προηγούμενο διήμερο.

«Είναι ομαλή η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων μέχρι στιγμής, από νωρίς σήμερα τα σχολεία την χρησιμοποιούν», είπε ο κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, ο οποίος επεσήμανε ότι ήταν «πρωτοφανής σε εύρος και χρονική διάρκεια η κυβερνοεπίθεση σε ελληνικό δημόσιο οργανισμό», αυτή που δέχθηκε η Τράπεζα Θεμάτων την Δευτέρα και την Τρίτη.

Προσέθεσε ότι «ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις σε όλες τις τάξεις, με καθυστερήσεις πράγματι, αλλά υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας και δεν παραβιάστηκε η πλατφόρμα. Είναι φυσικό να φέρουν παρενέργειες τέτοιες επιθέσεις».

Απαντώντας σε φήμες και αναφορές, τόνισε ότι υπήρχε άριστη συνεργασία του Υπ. Παιδείας με το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια «τα συστήματα διαρκώς αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζονται».

Σχετικά με την διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, είπε ότι «είναι απολύτως διασφαλισμένη η διεξαγωγή τους, το λέω με κεφαλαία γράμματα, να είναι σίγουροι μαθητές και γονείς».

Συμπλήρωσε ότι «σίγουρα υπάρχουν πολλές εναλλακτικές για να φθάσουν τα θέματα στους μαθητές» και ότι «έχει διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά το σύστημα μετάδοσης των θεμάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις»

Όπως είπε ο κ. Κοπτσης για την κυβερνοεπίθεση των προηγούμενων ημερών, «στόχος ήταν η αναταραχή, η αστάθεια και ο κλονισμός της εμπιστοσύνης των πολιτών».

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόλογα: Σε χαμηλό 10μηνου η απόδοση του δεκαετούς

Πεύκη: Διπλή καταδίωξη κλεφτών αυτοκινήτου και μηχανής

Παράσυρση πεζού: Δύο νεκροί μέσα σε δύο ώρες