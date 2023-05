Οικονομία

Ομόλογα: Σε χαμηλό 10μηνου η απόδοση του δεκαετούς

Αντίθετη πορεία από τα ελληνικά ομόλογα ακολούθησσαν οι τίτλοι της Ευρωζώνης. "Καταλυτικές" οι δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ για αυξήσεις επιτοκίων.

Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δέκα μηνών (3,75%) υποχώρησε την Τρίτη η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, «επιστρέφοντας» στα επίπεδα που διαπραγματευόταν τον περασμένο Αύγουστο.

Το ράλι στην εγχώρια αγορά ομολόγων συνεχίστηκε παρά το αρνητικό κλίμα που δημιουργούν δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ για νέες αυξήσεις των επιτοκίων.

Ανοδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης, καθώς τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία και οι επιθετικές δηλώσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας έφεραν πιέσεις στις τιμές τους προεξοφλώντας την περαιτέρω άνοδο των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Την Τρίτη, ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας Πάμπλο Χερνάντες ντε Κος δήλωσε ότι, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλησιάζει όλο και περισσότερο στο σημείο όπου θα μπορεί να σταματήσει να αυξάνει το κόστος δανεισμού, αλλά έχει ακόμη δρόμο να διανύσει.

Ήδη οι αγορές προεξοφλούν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει τόσον τον Ιούνιο όσο και τον Ιούλιο σε νέες αυξήσεις των επιτοκίων της . Υπενθυμίζεται ότι από πέρυσι το Ιούλιο η ΕΚΤ έχει αυξήσει απότομα το κόστος δανεισμού κατά συνολικά 375 μονάδες βάσης (3,75%), καθώς η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού είναι βραδύτερη σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος παρατηρήθηκε υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς καταγράφηκαν συναλλαγές 107 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 43 εκατ .ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,86%, έναντι 2,34% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,52%.

Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,724 δολ . από το επίπεδο των 1,0718 δολ, που άνοιξε η αγορά.