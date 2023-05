Πολιτική

Τράπεζα Θεμάτων: Σύσκεψη υπό τον Σαρμά για τις επιθέσεις

Έγινε αποτίμηση της κατάστασης και διαπιστώθηκε η οργανωτική και επιχειρησιακή επάρκεια των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων.

Μετά τα σοβαρά περιστατικά επιθέσεων στα συστήματα του υπουργείου Παιδείας για τη μετάδοση των θεμάτων των εξετάσεων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων για την αποτίμηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, οι επιθέσεις ήταν μεγάλης έντασης και παραπέμπουν σε ισχυρό κίνητρο και τεχνογνωσία, ωστόσο αποκρούστηκαν αποτελεσματικά από τις υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων.

Διαπιστώθηκε η οργανωτική και επιχειρησιακή επάρκεια των φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας να κινητοποιήσουν αν χρειαστεί ό,τι είναι αναγκαίο προς αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων που μπορεί να επιχειρηθούν στο αμέσως προσεχές μέλλον.

