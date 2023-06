Υγεία - Περιβάλλον

Κοζάνη: “Γέφυρα ζωής” για 19χρονη έγκυο (εικόνες)

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, συνοδεία περιπολικών και δίκυκλων, ενώ είχαν προηγηθεί και κυκλοφοριακά μέτρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Γέφυρα ζωής στήθηκε το πρωί του Σαββάτου για μια νεαρή έγκυο γυναίκα, εξαιτίας σοβαρών επιπλοκών που παρουσίασε λίγο πριν γεννήσει.

Συγκεκριμένα, η 19χρονη εισήχθη σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Κοζάνης, με τους γιατρούς να εκφράζουν ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, εξαιτίας της πρόωρης γέννας. Έτσι, έκριναν σκόπιμο να διακομιστεί άμεσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία να προχωρά σε γέφυρα ζωής για μεγάλη χιλιομετρική απόσταση.

Όπως θα δείτε στο βίντεο του ThessToday.gr, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνοδεία περιπολικών και δικύκλων της Ελληνικής Αστυνομίας μεταφέρει την έγκυο προς το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ νωρίτερα είχαν προηγηθεί και κυκλοφοριακά μέτρα για τη διευκόλυνση της διέλευσής του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

