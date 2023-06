Παράξενα

Σάμος: Βόας έκοβε... βόλτες προκαλώντας πανικό (εικόνες)

Το φίδι εντοπίστηκε από διερχομένους κοντά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.

Βόας εντοπίστηκε στην περιοχή του Καρλοβάσου στην Σάμο, κοντά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, προκαλώντας πανικό σε όσους έτυχε να περνούν από το σημείο και τον είδαν.

Ένας ψύχραιμος κάτοικος απηύθυνε έκκληση στον ιδιοκτήτη του φιδιού μέσω των social media προκειμένου να το μαζέψει, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, samos24.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μη δηλητηριώδες φίδι που συναντά κάποιος στην Αμερική, την Αφρική, την Ευρώπη, την Ασία και σε μερικά νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού. Συνήθως τα θηλυκά είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά.

