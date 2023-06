Κοινωνία

Ρατσιστική επίθεση: Αλλοδαπός επιτέθηκε σε διεμφυλική

Η διεμφυλική μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά την επίθεση που δέχθηκε.

Εξιχνιάστηκε, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, επίθεση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά που σημειώθηκε το βράδυ της 29 Μαΐου 23 στην Πλατεία Πρωτομαγιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ένας 30χρονος αλλοδαπός επιτέθηκε σε διεμφυλική γυναίκα με ρατσιστικό κίνητρο λόγω της ταυτότητας φύλου της.

Ο δράστης τη χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα το θύμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί του Τμηματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας που χειρίστηκαν προανακριτικά την υπόθεση, εντόπισαν τον αλλοδαπό, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως δράστης της επίθεσης.

Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη με ρατσιστικό κίνητρο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

