Τουρκία - Ερκάν: Η πρώτη γυναίκα που “φλερτάρει” για επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας

Ο Σιμσέκ συνάντησε την Ερκάν, την οποία προορίζει για επικεφαλής Κεντρικής Τράπεζας. Το εντυπωσιακό βιογραφικό της.

Πληροφορίες φέρουν τον Σιμσεκ να είχε συνάντηση στην Άγκυρα με την Χαφιζέ Γκαγιέ Ερκάν, την οποία θέλει να φέρει ως επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, αναφέρθηκε ότι η Ερκάν θα συναντηθεί και με τον Ταγίπ Ερντογάν σε σύντομο χρονικό διάστημα και, εάν διοριστεί, θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας.

Ποια είναι η Χαφιζέ Γκαγιέ Ερκαν

Μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Bogazici, συνέχισε τις σπουδές της στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον και άρχισε να εργάζεται στα οικονομικά εκεί. Κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβούλων και σε τράπεζα. Εμφανίστηκε μεταξύ των νέων οικονομολόγων που τράβηξαν την προσοχή από ορισμένα οικονομικά περιοδικά.

Η Ερκάν έλαβε προσφορές υποτροφιών από 9 πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων των Stanford, Princeton, Boston, Cornell και California και προτίμησε το Πρίνστον. Έτσι, με την υποτροφία «επίτιμο διδακτορικό», που δίνεται σε μόνο δύο άτομα κάθε χρόνο, η Ερκάν είχε την ευκαιρία να έχει σπίτι, χαρτζιλίκι 3.200 δολάρια το μήνα και απεριόριστο προϋπολογισμό για την έρευνά της από το Εθνικό των Η.Π.Α. Ίδρυμα Επιστημών. Ήταν η πρώτη φοιτήτρια που ολοκλήρωσε ένα διετές διδακτορικό πρόγραμμα στο Πρίνστον μέσα σε ένα χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχε τον τίτλο του «νεότερου καθηγητή οικονομικών» στη χώρα. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε δύο ακόμη προγράμματα κατάρτισης στις επιστήμες διαχείρισης στο Harvard Business School και στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της στο Πρίνστον, ξεκίνησε την καριέρα του στη Goldman Sachs το 2005 μετά από προσφορά που έλαβε. Εργάστηκε εκεί για περίπου 9 χρόνια και μετά άρχισε να εργάζεται ως διευθύντρια στην First Republic Bank, μια τράπεζα που μεταβιβάστηκε στην κρατική διοίκηση λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο. Είχε μια επιτυχημένη καριέρα στην τράπεζα και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αύξηση των κεφαλαίων της τράπεζας έως και 10 φορές. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ένα από τα κορυφαία στελέχη της τράπεζας. Η Erkan υπηρέτησε επίσης ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κοσμημάτων Tiffany & Co., με έδρα τις ΗΠΑ, για δύο χρόνια. Είναι ακόμη μέλος του διοικητικού συμβουλίου της παγκόσμιας εταιρείας οικονομικών συμβούλων Marsh McLennan.

