Κόσοβο: 500 Τούρκους στρατιώτες στην Πρίστινα ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ

Ειρηνευτική δύναμη αποτελούμενη ως επί το πλείστον από Τούρκους στρατιώτες, έστειλε το ΝΑΤΟ στο Κόσοβο.

Τούρκοι στρατιώτες έφτασαν σήμερα στο Κόσοβο προκειμένου να ενισχύσουν την πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη KFOR, μετά τις συγκρούσεις με Σέρβους διαδηλωτές, κατά τις οποίες τραυματίστηκαν περίπου 30 μέλη της, ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ.

Την περασμένη εβδομάδα το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι θα στείλει ενισχύσεις, περίπου 700 στρατιώτες, λόγω των βίαιων επεισοδίων που ξέσπασαν μετά τις δημοτικές εκλογές και την αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων στο βόρειο Κόσοβο. Περίπου 500 Τούρκοι στρατιώτες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ενισχύσεων και «θα αναπτυχθούν στο Κόσοβο για όσο διάστημα χρειαστεί», διευκρίνισε η Συμμαχία.

Έχει τεθεί επίσης σε επιφυλακή ένα πολυεθνικό τάγμα εφεδρικών δυνάμεων, το οποίο είναι έτοιμο να ενισχύσει την KFOR, «εφόσον χρειαστεί».

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν αφού η κυβέρνηση του Κοσόβου αποφάσισε να εγκαταστήσει Αλβανούς δημάρχους σε τέσσερις πόλεις του βόρειου Κοσόβου όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Σέρβοι. Οι Σέρβοι μποϊκόταραν τις δημοτικές εκλογές και θεωρούν άκυρο το αποτέλεσμα αφού η συμμετοχή κυμάνθηκε γύρω στο 3,5%. Την περασμένη Δευτέρα 30 στρατιώτες της KFOR τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με διαδηλωτές που εκτόξευαν εναντίον τους πέτρες, μπουκάλια και βόμβες μολότοφ. Οι διαδηλωτές απαιτούσαν την αποχώρηση των ειδικών δυνάμεων της κοσοβάρικης αστυνομίας και των Αλβανών δημάρχων.

