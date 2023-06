Οικονομία

Ρόδος: Συλλήψεις για παράνομες εξέδρες και ξαπλώστρες στην Ιαλυσό

Νέα περιστατικά παράνομων εγκαταστάσεων στο νησί της Ρόδου. Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες.

Συλλήψεις για παράνομη ενέργειες δόμησης έγιναν τη Δευτέρα στη Ρόδο, όπου συνεχίζεται ο εντατικός έλεγχος από τις αστυνομικές Αρχές.

Πρόκειται για δύο επιχειρήσεις που κατείχαν παράνομους χώρους σε παραλίες της Ιαλυσού.

Στη μία περίπτωση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης εστιατορίου, το οποίο είχε παράνομη εξέδρα, πέργκολα και ξαπλώστρες. Ο 49χρονος συνελήφθη μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη ένας 72χρονος, ιδιοκτήτης παραθαλάσσιου εστιατορίου, στο οποίο διαπιστώθηκε πως και σε αυτήν την περίπτωση, υπήρχε εξέδρα και πέργκολα στη χερσαία ζώνη της παραλίας, χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια.

