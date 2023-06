Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Το Κυπριακό είναι κορυφαία προτεραιότητα της Ελλάδας

Παρουσία της ΠτΔ έγιναν τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας προς τιμήν των παιδιών της Κύπρου που το 1974 φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα.

Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία και της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, τα αποκαλυπτήρια Αναμνηστικής Πλάκας για τα παιδιά από την Κύπρο, που βρήκαν φιλοξενία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 1974. Κατά τον χαιρετισμό της, η κυρία Σακελλαροπούλου εξέφρασε την συγκίνησή της και εξήρε την πρωτοβουλία του Προέδρου και των μελών της «Ομάδας Πρωτοβουλίας Ασυνόδευτων Παιδιών στην Ελλάδα 1974-1979» για την διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας την προσφορά όλων εκείνων που με άδολη αγάπη, τα αγκάλιασαν και τα φρόντισαν σαν δικά τους, προσφέροντάς τους στέγη, ασφάλεια, φροντίδα και εκπαίδευση.

Όπως σημείωσε «είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής προς αυτούς τους ανώνυμους ανθρώπους που, με περίσσευμα καρδιάς, θέλησαν να απαλύνουν το τραύμα από τον «Αττίλα» και να παρηγορήσουν τις τρυφερές ψυχές για την απώλεια αγαπημένων προσώπων και τον βίαιο ξεριζωμό από τις πατρογονικές εστίες τους, παρέχοντάς τους μια οικογένεια και μετατρέποντας τον πόνο τους σε ελπίδα. Ανθρώπους απλούς που ανταποκρίθηκαν αυθόρμητα στο κάλεσμα του αείμνηστου Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης Αθανασίου, εμπνευστή της ιδέας για τη φιλοξενία παιδιών από την αιμάσσουσα Κύπρο, το φθινόπωρο του 1974. Η χειρονομία τους αποτέλεσε μια συμβολική έκφραση της αρραγούς ενότητας του ελλαδικού και του κυπριακού ελληνισμού».

Επισήμανε, επίσης, ότι «εκείνα τα παιδιά, στον χρόνο που έμειναν στην Ελλάδα, συνδέθηκαν στενά με τους αναδόχους τους. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες τους, όπως αποτυπώθηκαν στο βιβλίο ενός από αυτά, της Νιόβης Κερκίδου, η οποία μάλιστα του έδωσε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ευχαριστώ», δεν είναι απλώς μια πηγαία έκφραση ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης της προσφοράς των αναδόχων τους, αλλά και μια θερμή επικύρωση αυτού του δεσμού».

Ωστόσο, παρατήρησε, ότι «δυστυχώς, ως σήμερα, κανένα από τα Κυπριόπουλα αυτά δεν κατέστη δυνατό να επιστρέψει στο σπίτι που γεννήθηκε, στα κατεχόμενα εδάφη» και πρόσθεσε ότι «Η σημερινή εκδήλωση μου δίνει, συνεπώς, την ευκαιρία να επαναλάβω ότι το Κυπριακό παραμένει η κορυφαία εθνική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η θέση μας για την επίλυσή του είναι διαχρονικά σταθερή: πλήρης υποστήριξη στις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών προσπάθειες για αμοιβαία αποδεκτή λύση στην βάση των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Σημείωσε, ακόμη, ότι «η ανάκληση της οδυνηρής αυτής πτυχής της νεότερης ιστορίας φέρνει στον νου όλων μας το δράμα των σημερινών προσφυγόπουλων, της πιο ευάλωτης ομάδας ανάμεσα στους ξεριζωμένους» και σημείωσε ότι «Μεριμνώντας για την προστασία τους, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να επουλώσουν τις πληγές τους και την ευκαιρία να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους, ανταποκρινόμαστε σε ένα ηθικό, κοινωνικό, πολιτικό καθήκον. Όπως το πράττουμε σε κάθε κρίσιμη στιγμή. Κάποτε για τα παιδιά της Κύπρου, σήμερα για τα βασανισμένα, ορφανεμένα παιδιά όλου του κόσμου, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή το θρήσκευμά τους».

Καταλήγοντας, συνεχάρη όλους, όσους, άνοιξαν την αγκαλιά τους στα προσφυγόπουλα αυτά, την τραγική εκείνη εποχή και υποστήριξε ότι «η ανιδιοτελής αγάπη με την οποία τα υποδέχθηκαν συνιστά, τόσο για μας, όσο και για τις μελλοντικές γενιές, φωτεινό παράδειγμα ανθρωπιάς, προσφοράς, αλληλεγγύης και εθνικής ευθύνης». Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ο δήμαρχος Πειραιά, κ. Ιωάννης Μώραλης, ο πρέσβης της Κύπρου κ. Κυριάκος Κενεβέζος, ο πρόεδρος της Ομάδας Πρωτοβουλίας, κ. Ανδρέας Θεοδοσίου, καθώς και οι δύο αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Captain Jin Beiyuan και η κα Li Jin.

Χαιρετισμούς, επίσης, απηύθυναν ο αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Βασίλης Κασκαρέλης, η υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κα Αθηνά Μιχαηλίδου, ο υπουργός Παιδείας κ. Χρήστος Κίττας, ο Προέδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων κ. Νίκος Κέττηρος, ο δήμαρχος Πειραιά Ιωάννης Μώραλης, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κυριάκος Κενεβέζος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς κ. Jin Beiyuan, ενώ ομιλία απηύθυνε ο κ. Ανδρέας Θεοδοσίου, πρόεδρος της Ομάδας Πρωτοβουλίας Ασυνόδευτων Παιδιών που φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα το 1974.

