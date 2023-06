Κοινωνία

Εξαφάνιση: Δικαστική έρευνα για 14χρονη - Που βρέθηκε ο 59χρονος

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πολιτών, έληξε η περιπέτεια για τον άνδρα, που εντοπίστηκε σε παραλία. Σε εγρήγορση οι Αρχές για την ανήλικη.

Θετική έκβαση είχαν οι αναζητήσεις των τελευταίων ωρών μετά από την εξαφάνιση μιας 14χρονης κοπέλας, αλλά και ενός 59χρονου, για τους οποίους είχε σημάνει συναγερμό και «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Σε διαδοχικές ανακοίνωσεις του Συλλόγου, αναφέρονταν τα εξής:

«Η περιπέτεια της Υβόννης Π., 14 ετών έληξε σήμερα καθώς η ανήλικη βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της. Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές διερευνούν τα αίτια της εξαφάνισής της. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Υβόννη Π. για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

«Η περιπέτεια του Γκαρίπ (επ.) Μεμέτ (ον.), 59 ετών, έληξε σήμερα 06/06/23 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν και είναι καλά. Ο Γκαρίπ (επ.) Μεμέτ (ον.) βρέθηκε στην παραλιακή περιοχή του Βόλου. Βρέθηκε από αστυνομικούς κατόπιν ενημέρωσης της Άμεσης Δράσης. Την Άμεση Δράση ενημέρωσε ευαισθητοποιημένος συνάνθρωπός μας που είχε πληροφορηθεί για την εξαφάνισή του καθώς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» νωρίτερα σήμερα είχε προχωρήσει, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Γκαρίπ (επ.) Μεμέτ (ον.) και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί».