Ουκρανία - Ανατίναξη φράγματος: Τεράστιες εκτάσεις της Χερσώνας κάτω από το νερό (εικόνες)

Δεκάδες οικισμοί της Χερσώνας βρίσκονται κάτω από το νερό. Ναρκοπέδια έχουν επίσης καλυφθεί με τα νερά του Δνείπερου.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τέθηκαν τμήματα της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία που τελούν υπό ρωσική κατοχή μετά την καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος στην Νόβα Καχόβκα που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει εκτεταμένη περιοχή, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ορισμένα από τα ναρκοπέδια που βρίσκονται σε τμήματα της περιφέρειας της Χερσώνας που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις πλημμύρισαν σήμερα, πρόσθεσε το TASS, επικαλούμενο δηλώσεις του διορισθέντος από τη Μόσχα επικεφαλής της Χερσώνας Βλαντίμιρ Σάλντο.

Το ρωσικό πρακτορείο διευκρίνισε επικαλούμενο τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ότι περίπου 2.700 σπίτια πλημμύρισαν μετά την καταστροφή του φράγματος χθες, Τρίτη, και ότι σχεδόν 1.300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι αγνοούνται, δήλωσαν αξιωματούχοι υποστηριζόμενοι από τη Μόσχα.

Μετά την καταστροφή του υπό ρωσικό έλεγχο φράγματος στη Νόβα Καχόβκα στον ποταμό Δνείπερο πλημμύρισε μεγάλο τμήμα στην γραμμή του μετώπου στην περιφέρεια της Χερσώνας. Η Ουκρανία και η Ρωσία επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη για την κατάρρευση του φράγματος.

Περίπου 42.000 άνθρωποι κινδυνεύουν από πλημμύρες στις περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο και σε αυτές που παραμένουν υπό ουκρανικό κατά μήκος του Δνείπερου, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ενώ ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ που είναι αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις Μάρτιν Γκρίφιθς προειδοποίησε για "σοβαρές και εκτεταμένες συνέπειες".

Το TASS πρόσθεσε επικαλούμενο δηλώσεις του δημάρχου της Νόβα Καχόβκα Βλαντίμιρ Λεοντίεφ ότι 7 άνθρωποι αγνοούνται. Πάνω από 900 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες από την πόλη αυτή που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο από τους περίπου 45.000 που κατοικούν στην αριστερή όχθη του Δνείπερου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι περίπου 80 κοινότητες σε όλη την περιφέρεια της Χερσώνας κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.

Ο Ουκρανός περιφερειάρχης της Ολεξάντρ Προκούντιν σημείωσε σήμερα ότι 1.582 σπίτια πλημμύρισαν στην δεξιά όχθη του ποταμού και περίπου 1.457 απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στη διάρκεια της νύχτας.

Νωρίτερα ο Προκούντιν είχε σημειώσει ότι ένας άμαχος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών της περιφέρειας και της πόλης της Χερσώνας από τις ρωσικές δυνάμεις.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε χθες την Ουκρανία για εσκεμμένη πράξη δολιοφθοράς στο φράγμα με στόχο να αποκόψει από τον υδάτινο αυτόν πόρο την χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, και να αποσπάσει την προσοχή από μια "παραπαίουσα" αντεπίθεση κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία διέπραξε ένα σκόπιμο έγκλημα πολέμου ανατινάσσοντας το υδροηλεκτρικό φράγμα στη Νόβα Καχόβκα.

