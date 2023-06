Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Βρέφος κλειδώθηκε σε αυτοκίνητο - Αστυνομικοί το απεγκλώβισαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αμάξι ήταν κλειδωμένο και τα κλειδιά βρισκόταν μέσα στο ΙΧ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τρόπος ξεκλειδώματος.

-

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Πυλαίας και συγκεκριμένα στην οδό Βεργίνας, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κινούμενοι σε ρυθμό περιπολίας, εντόπισαν μια γυναίκα έξω από ΙΧ να βρίσκεται σε κατάσταση παροξυσμού, καθώς έκλαιγε με λυγμούς και ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ,, άμεσα οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι ο λόγος που η γυναίκα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, ήταν γιατί εντός του οχήματός της, είχε εγκλωβιστεί ένα ανήλικο αγοράκι, το οποίο νωρίτερα είχε δέσει στο παιδικό του κάθισμα. Το αμάξι ήταν κλειδωμένο και τα κλειδιά βρισκόταν μέσα στο ΙΧ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τρόπος ξεκλειδώματος, καθώς η οδηγός δεν είχε πάνω της δεύτερα κλειδιά.

Χωρίς δεύτερη σκέψη και χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο θραύσης κρυστάλλων, οι δικυκλιστές αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο που βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρισκόταν το παιδί, κατάφεραν να ξεκλειδώσουν το όχημα και να απεγκλωβίσουν το ανήλικο αγοράκι.

Το παιδί τρόμαξε από τον θόρυβο της θραύσης του τζαμιού, ωστόσο η γυναίκα πήρε το ανήλικο αγόρι στην αγκαλιά της και οι αστυνομικοί δέχτηκαν τις εγκάρδιες ευχαριστίες.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές – ΓΕΛ: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στο μενού της Πέμπτης

Καιρός: τοπικές μπόρες και βοριάδες την Πέμπτη

Κορυδαλλός: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών (εικόνες)