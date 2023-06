Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αταλάντη: Τι λέει ο Λέκκας για τα 4,8 Ρίχτερ και το ρήγμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρώτη του εκτίμηση για τον σεισμό 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Αταλάντη έκανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

-

Με το ρήγμα της Λοκρίδας νότια της Αταλάντης συνδέεται ο σεισμός 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στις 15.33 στην περιοχή της Αταλάντης, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμης Λέκκας.

«Ο σεισμός δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Αταλάντης που είχε δώσει μεγάλο σεισμό τον 19ο αιώνα, αλλά προέρχεται από ρήγμα της Λοκρίδας, νότια της Αταλάντης. Το παρακολουθούμε. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θα δούμε την εξέλιξη του φαινόμενου», σημειώνει ο κ. Λέκκας και τονίζει ότι δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές.

Όπως επισήμανε, ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στην Αττική. Στην περιοχή μετέβη ο γενικός διευθυντής του ΟΑΣΠ, ενώ όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας δεν σχεδιάζεται μέχρι στιγμής να συγκληθεί η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρέφος πέθανε στο αυτοκίνητο - Το ξέχασε ο πατέρας του και πήγε για δουλειά

“Το Πρωινό”: “Ο Γιάννης Φλωρινιώτης θα φύγει σαν βασιλιάς με το κοστούμι που ήθελε” (βίντεο)

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: Ο “Ράμπο”, ο γαμπρός και το “συμβόλαιο” με τα δύο καλάσνικοφ