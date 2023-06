Κοινωνία

Τροχαίο: Παράσυρση με εγκατάλειψη - Στοιχεία αναζητά η Αστυνομία

Θύμα ασυνείδητου οδηγού έπεσε ένας εργαζόμενος, την ώρα που αποκαθιστούσε φθορές στο οδόστρωμα της εθνικής οδού.

Πληροφορίες που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό οδηγού που χτύπησε και εγκατέλειψε εργαζόμενο σε έργα οδοποϊίας, στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, αναζητά η Αστυνομία.

Σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρονται τα εξής:

"Την Παρασκευή 2-6-2023 και περί ώρα 03.00, επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, -360- περίπου μέτρα προ σιδηροδρομικής γέφυρας διασύνδεσης λιμανιού Ν. Ικονίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα παράσυρσης πεζού, εργαζομένου σε τεχνική εταιρεία εργασιών αποκατάστασης φθορών στο οδόστρωμα, με εμπλεκόμενο Ι.Χ.Ε. όχημα άγνωστου αριθμού κυκλοφορίας, το οποίο κινούνταν επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου με κατεύθυνση από Αθήνα προς Κόρινθο.

Αποτέλεσμα της παράσυρσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του ως άνω πεζού, ενώ ο οδηγός του ανωτέρω οχήματος εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος. Το εν λόγω Ι.Χ.Ε. όχημα είναι πιθανόν μάρκας FIAT, σκούρου χρώματος.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για την ταυτότητα ως άνω εμπλεκόμενου οχήματος και οδηγού, να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής στα τηλέφωνα: 210-5788619 & 210-5788600".





