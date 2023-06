Ηράκλειο

Ηράκλειο: Σε ψυχιατρική κλινική ο 36χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφο του

Στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται και ο ίδιος μετά τον αυτοτραυματισμό του, πήγε αρμόδια ανακρίτρια για να απολογηθεί ο δράστης.

Στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σε ειδικό χώρο κράτησης θα μεταφερθεί ο 36χρονος που φέρεται να άρπαξε μαχαίρι και να επιτέθηκε στην αρραβωνιαστικιά του το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά του Ηρακλείου, πριν στραφεί ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό.

Στο ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται, πήγε αρμόδια ανακρίτρια για να απολογηθεί ο 36χρονος και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24 ο δικηγόρος του Γιώργος Κοκοσάλης, ο κατηγορούμενος θα εξεταστεί από εμπειρογνώμονες και αφότου ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες θα αποφασιστεί αν τελικά προφυλακιστεί ή όχι.

Η νεαρή γυναίκα δέχτηκε 14 χτυπήματα με κουζινομάχαιρο από τον σύντροφό της, στο σπίτι τους στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.

Φέρει σοβαρά τραύματα στο θώρακα, στην πλάτη και στα άκρα ενώ έχασε πολύ αίμα και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ από που λίγες ημέρες μετά έλαβε εξιτήριο.

Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε αυτοτραυματιστεί δύο φορές στην κοιλιά, έχοντας κι εκείνος χάσει αίμα.

Μάλιστα, όταν εντοπίστηκε ήταν σε σύγχυση και δεν είπε πολλά πράγματα για το τί προηγήθηκε. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 36χρονος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

