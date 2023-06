Κοινωνία

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι την Κυριακή

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας.

Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στην Ελλάδα σήμερα και αύριο με ένταση των φαινομένων αστάθειας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις.

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ που εκδόθηκε χθες, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις και οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

Η Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης), η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής), η Εύβοια καθώς και η κεντρική και βορειοανατολική Πελοπόννησος.

