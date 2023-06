Οικονομία

ΑΑΔΕ: “Έλεγχος LIVE” για την φοροδιαφυγή σε τουριστικές περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο ισχυρό... "ηλεκτρονικό όπλο" για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με επιτόπιους ελέγχους.

-

Με ένα νέο ηλεκτρονικό «όπλο» η ΑΑΔΕ εφορμά στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές το φετινό καλοκαίρι με στόχο τον εντοπισμό και σύλληψη μέρους της φοροδιαφυγής, προκειμένου να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. Πρόκειται για το «ΕΛΕΓΧΟΣLive», που ουσιαστικά μεταφέρει στον τόπο του ελέγχου όλο το απαραίτητο αρχειακό υλικό με το οικονομικό προφίλ του ελεγχόμενου, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα της αναζήτησης και διασταύρωσης των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων.

Στο υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ εκτιμούν ότι η τουριστική βιομηχανία, εκτός του ό,τι προσφέρει ισχυρή στήριξη στην οικονομία και την απασχόληση, μπορεί να φέρει σημαντικά φορολογικά έσοδα, με την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων. Μάλιστα σημειώνουν ότι ένα μέρος της περυσινής αύξησης των εσόδων από τον ΦΠΑ οφείλεται και τους εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τα ειδικά κλιμάκια.

Μάλιστα η χρονική στιγμή είναι κομβικής σημασίας, δεδομένου ότι η νέα κυβέρνηση, που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, θέλει να έχει στην φαρέτρα της αυξημένα φορολογικά έσοδα, προκειμένου αφενός να επιτύχει πιο νωρίς και με μεγαλύτερη ασφάλεια τους δημοσιονομικούς στόχους και αφετέρου να έχει δημοσιονομικό χώρο για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Οι εκτιμήσεις μάλιστα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες σε μία χρονιά, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιστορικό ρεκόρ εισπράξεως από τον τουρισμό.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει θα πραγματοποιηθούν το φετινό καλοκαίρι πάνω από 30.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές, με τη χρήση του νέου ηλεκτρονικού «όπλου» που ρίχνει στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ.

Το «ΕΛΕΓΧΟΣLive», το οποίο ενεργοποιείται, θα δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές, να έχουν πλήρη εικόνα του οικονομικού προφίλ του ελεγχόμενου την ώρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος και μάλιστα στον οθόνη του tablet που θα φέρουν μαζί τους.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της νέας δυνατότητας, είναι μεταξύ των άλλων η αυτόματη διασταύρωση την ώρα του ελέγχου, ενώ παράλληλα θα εκδίδεται επιτόπου το σχετικό σημείωμα με τα αποτέλεσμα του ελέγχου.

Ας δούμε αναλυτικά τι δυνατότητες έχει το «ΕΛΕΓΧΟΣLive» και πώς μπορούν οι ελεγκτές μέσα από το tablet να έχουν real time πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία:

Οι ελεγκτές θα μπορούν με αυτόματες διαδικασίες να διαπιστώνουν τη γνησιότητα ή μη των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ταμειακές μηχανές. Εκτός από τα tablets θα είναι εφοδιασμένοι και με φορητά Scanners χειρός (QRScanners)

Θα μπορούν να ελέγχουν εάν οι επιχειρήσεις έχουν διαβιβάσει τα δεδομένα των τιμολογίων και αποδείξεων στην πλατφόρμα myDATA.

Θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν άμεσες και ταχύτατες διασταυρώσεις στοιχείων με φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ κλπ.

Θα έχουν πρόσβαση στο οικονομικό προφίλ και σε όλο το ιστορικό του επαγγελματία ή της επιχείρησης. Με λίγα λόγια θα μπορούν να γνωρίζουν άμεσα εάν στο παρελθόν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις, τι είδους και αν είναι υπότροποι.

Θα εκδίδουν και θα κοινοποιούν άμεσα στον ελεγχόμενο σημείωμα για τα αποτελέσματα του ελέγχου με βάση τα οποία θα επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστώνουν απόκρυψη τζίρου και μη απόδοση του ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που εντοπίζονται παραβάσεις της μη έκδοσης αποδείξεων από τις ταμειακές μηχανές ή της μη αποστολής των στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, θα μπαίνει «λουκέτο» στην επιχείρησή από 48 ώρες έως και 10 ημέρες, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης.

Όπως προβλέπεται στο σχετικό ποινολόγιο της Εφορίας η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, αναστέλλεται:

Αμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ' αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών. Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών διαπιστώνεται σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.