Life

“The 2Night Show” - Κατερίνα Λιόλιου: Η νέα ζωή, το δίπλωμα στα 28 της και ο ανταγωνισμός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τραγουδίστρια μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον ανταγωνισμό και τα “θεματάκια” με συναδέλφους της, αλλά και για τις αλλαγές στην ζωή της.

-

Στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας, αμέσως μετά από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ήταν καλεσμένη η Κατερίνα Λιόλιου.

Η λαμπερή τραγουδίστρια μίλησε για τις αλλαγές που έγιναν στη ζωή της τον τελευταίο χρόνο, μοιράστηκε «εσωτερικές» της αναζητήσεις και αποκάλυψε τον «καινούργιο» της εαυτό.

«Μέχρι τα 28 μου δεν οδηγούσα, οπότε αποφάσισα φέτος να βγάλω δίπλωμα. Είναι αλλαγή. Κανένας δεν ενθουσιάστηκε γιατί από τα 18 τους το έχουν δεδομένο. Κινούμε στα νότια, και να προσέχεις γιατί ακόμα έχω το “Ν”. Μου αρέσει ο δρόμος γιατί έχει αίσθηση υπευθυνότητας που δεν την είχα τόσο αυξημένη. Είχα την αίσθηση ότι της προκατάληψης για τις γυναίκες και του χώρου. Είναι καθαρά θέμα εξάσκησης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη», αποκάλυψε η Κατερίνα Λιόλιου.

«Το “Θα σου λείψει η δική μου η τρέλα” το άκουσα σε ένα ταξί, ενός μεγάλου κυρίου. Το έλεγαν τα αδέρφια Διονυσίου και ήταν μπροστά από την εποχή τους. Πειραματίστηκαν», εξήγησε και μίλησε για το νέο νησιώτικο τραγούδι της.

«Στα προσωπικά μου… Είναι ωραίο πράγμα να με ρωτάς για πράγματα που έχουν να κάνουν με την αγάπη. Έχω τρελαθεί τους τελευταίους μήνες με την έννοια της αγάπης, έχω διαβάσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Μου αρέσει στην αναζήτηση αυτής της έννοιας, όταν θέλεις να σε αγαπάνε και να αγαπάς, πρέπει πρώτα να αγαπήσεις τον εαυτό σου και βλέπω πόσο δύσκολο είναι να αγαπάς τον εαυτό σου όπως είναι εν ενεργεία, τώρα. Το δουλεύω πάρα πολύ, κάνω δυο χρόνια ψυχανάλυση. Ήμουν πιο τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Λίγο έχω καταλαγιάσει κάπως. Ξυπνάω και κάνω δύο ώρες να μιλήσω στο τηλέφωνο και να ανοίξω το κινητό μου, γιατί σκέφτομαι. Από τα πιο απλά ξεκινάω και μετά το ανοίγω, αλλά συνήθως δεν καταλήγει πουθενά», τόνισε η τραγουδίστρια.

«Η διασκέδασή μου πλέον είναι να μαζευόμαστε στο σπίτι, σίγουρα θα είναι η κολλητή μου, η Έλενα Κώνστα, θα κάτσουμε με τις παρέες μας με τις ώρες και θα αναλύουμε τα πάντα. Αυτό με διεγείρει σαν ον. Να μπορώ να έχω επικοινωνία με τους γύρω μου», είπε η Κατερίνα Λιόλιου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την ρώτησε αν έχει αντιμετωπίσει ζήλεια στην πορεία της και εκείνη απάντησε ότι «Από γυναίκες δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Με αγαπάνε για κάποιο λόγο οι γυναίκες. Κάποια θεματάκια που μπορεί να αντιμετώπισα στα χρόνια ήταν από άντρες. Με τις γυναίκες αλληλοστηριζόμαστε και είμαι χαρούμενη γι αυτό».

Ειδήσεις σήμερα:

Φίδι σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ προκάλεσε πανικό (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Σύνδρομο Rapunzel: 700 γραμμάρια τρίχες είχε στο στομάχι της μια 14χρονη

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν την μουσική στους γάμους!